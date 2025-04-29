疑照顧壓力釀悲劇…中和雙屍相驗結果曝光 日男殺害前妻後身亡

新北市中和區景平路昨天發生雙屍命案，61歲身障林女躺在床上明顯死亡，56歲日籍前夫倉田則陳屍於玄關處，2人均死亡多時遺體腫脹發黑流出屍水。檢警今天下午進行相驗，初判林女死因為呼吸衰竭，研判倉田疑不堪照顧壓力悶死林女後再輕生。

據了解，新北市中和區景平路1處民宅王姓房東，昨天凌晨接獲通知租客日籍男倉田與林女多日未外出，王男前往察看在門口就聞到異味驚覺有異，立即通知警方及消防到場，一開門就赫見倉田陳屍在玄關處，林女則躺臥在床上，2人均已發黑腫脹明顯死亡。

警方通知林女弟弟到場，林女弟弟向警方表示，日籍男倉田與姐姐林女於1992年結婚，但婚後林女罹病開刀治療，雖撿回一命但重度身障不良於行，平時生活起居都由倉男照顧。姊姊與姊夫感情很好，為了領取補助2人於2021年辦理離婚，但仍同住在新北市中和區景平路租屋處。

檢察官今天下午在新北市立殯儀館相驗2人遺體，初步了解林女死因為呼吸衰竭，懷疑倉田疑因不堪照顧壓力，將林女悶死後再輕生。家屬對死因並無意見，遺體也將發還家屬辦理後事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線