聽新聞
0:00 / 0:00
疑照顧壓力釀悲劇…中和雙屍相驗結果曝光 日男殺害前妻後身亡
新北市中和區景平路昨天發生雙屍命案，61歲身障林女躺在床上明顯死亡，56歲日籍前夫倉田則陳屍於玄關處，2人均死亡多時遺體腫脹發黑流出屍水。檢警今天下午進行相驗，初判林女死因為呼吸衰竭，研判倉田疑不堪照顧壓力悶死林女後再輕生。
據了解，新北市中和區景平路1處民宅王姓房東，昨天凌晨接獲通知租客日籍男倉田與林女多日未外出，王男前往察看在門口就聞到異味驚覺有異，立即通知警方及消防到場，一開門就赫見倉田陳屍在玄關處，林女則躺臥在床上，2人均已發黑腫脹明顯死亡。
警方通知林女弟弟到場，林女弟弟向警方表示，日籍男倉田與姐姐林女於1992年結婚，但婚後林女罹病開刀治療，雖撿回一命但重度身障不良於行，平時生活起居都由倉男照顧。姊姊與姊夫感情很好，為了領取補助2人於2021年辦理離婚，但仍同住在新北市中和區景平路租屋處。
檢察官今天下午在新北市立殯儀館相驗2人遺體，初步了解林女死因為呼吸衰竭，懷疑倉田疑因不堪照顧壓力，將林女悶死後再輕生。家屬對死因並無意見，遺體也將發還家屬辦理後事。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言