中和家庭悲歌延燒 專家：社安網應盤點高風險身障家庭

新北中和昨日一名重度身障女子與日籍前夫在家中雙雙身亡。中和分局指出，死者前夫無台灣身分證，原本透過婚姻方式留台，2021年離婚後時常往返日本與台灣，並未長期居住。專家指出，個案具備多重高風險身分，社會安全網卻未即時介入，暴露制度性漏洞。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，此案涉及重度身障、離婚後又同居、照顧者非本國籍且無替代照顧者等情形，應屬高風險家庭。若各縣市的身障服務中心去年依政策落實運作，早就應全面盤點這類需求並提供協助。她質疑：「這位女士到底有沒有社工介入評估？低收資格是誰幫她申請的？身障鑒定又是如何辦理的？」

張淑慧指出，目前低收入戶申請程序多為書面審查，往往「審完就發錢」，忽略實地訪查與持續關懷。她建議，對於具多重身分者如獨居身障、新住民家庭，政府應結合實質訪查機制，並強化主動關懷，避免類似遺憾再次發生。

張淑慧也提醒，新住民照顧議題不可忽視。長照服務具有專業門檻，有些新住民因語言或文化落差，難以融入主流照顧體系，移民署應串聯衛福部與地方資源，協助這類家庭建立支持網絡。

她強調，台灣人口流動頻繁，許多民眾戶籍與實際居住地分離，導致列管困難，社區因此成為重要的第一線防線。「社區發展協會、警衛、房東都是守門人，有責任多一份觀察與關心。」她以老盟推動的「孤獨處方箋」為例，透過志工訪視串起關懷網，「社區事就是家務事，人人都該是社區守門人」。並呼籲中央與地方落實風險家庭盤點與通報機制，讓社會安全網真正織得緊密。

創世基金會表示，根據2024年衛福部網站統計，全國極重度身心障礙者有13萬9615人，重度者則達20萬7434人。依據「新制身心障礙類別與等級表」，植物人多屬「意識功能障礙」的極重度等級，喪失自主意識與認知能力，屬最嚴重身障類型。這類個案生活完全無法自理，需長期照護，家屬壓力沉重，更突顯社政體系介入與支持的重要性。

新北市議員張嘉玲表示，該名身障女子同時屬於低收入戶，理應可獲得一定的補助與關懷，但社會局回應指出，去年雖由公所訪視，卻未被列為需社工持續關注的個案，顯示目前的認定與通報機制仍有調整空間。她強調，若個案同時具備障礙與低收等多重脆弱條件，風險更高，社會局應檢討制度設計，讓不同身分類別的資料能夠整合起來。

張嘉玲也指出，許多弱勢族群實際居住地與戶籍地不同，現行社會安全網難以掌握實際狀況，建議未來民政系統與社政系統應加強橫向連結，讓公所能即時通報、社會單位即時介入，她將向社會局長反映並督促改善。