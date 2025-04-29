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日男照顧病妻租屋處雙亡 家屬哀慟「夫妻感情好」：為補助才離婚

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區56歲日籍男倉田與61歲前妻林女被發現陳屍在租屋處，身體發黑腫脹明顯死亡。檢警今天下午進行相驗，林女弟弟現身殯儀館難過的向警方表示，姊姊與姊夫感情很好，是為了領取補助才會離婚，2人確切死因仍待檢察官相驗釐清。

據了解，死者日籍男倉田與台籍林姓女子於1992年結婚，但婚後林女罹病開刀治療，雖撿回一命但重度身障不良於行，平時生活起居都由丈夫倉田照顧。但因家境壓力為了領取補助，2人於2021年因故離婚，但仍同住在新北市中和區景平路租屋處。

鄰居因多日未見兩人出門發覺有異於是通知房東王男，王姓房東到場聞到異味立即通報警方及消防人員到場，開門進入查看赫見倉男疑輕生陳屍玄關處，林女則躺在床上死亡多時，2人遺體均發黑腫脹，屍水流了一地，初判死亡時間已1周。警方初步勘驗並無打鬥跡象也無外力介入，研判2人死亡時間相近。

檢察官今天下午在新北市立殯儀館相驗2人遺體，林女弟弟向警方表示，姊姊與倉男並無小孩，僅知兩人住在中和這處租屋處，但已很久沒有聯絡，但姊姊與姊夫感情很好。並不清楚姊姊近況。至於倉田與林女確切死亡原因仍待檢察官相驗後才能釐清。

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檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗2人遺體。記者黃子騰／攝影
檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗2人遺體。記者黃子騰／攝影
林女弟弟(紅圈處)難過的向警方表示姊姊與姊夫感情很好。記者黃子騰／攝影
林女弟弟(紅圈處)難過的向警方表示姊姊與姊夫感情很好。記者黃子騰／攝影

中和 前妻 死亡 離婚

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