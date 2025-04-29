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母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分
台北市一對母女去年遭假投資詐騙1200萬元輕生，劉姓警員致電被害人時稱「妳還活著喔？」被函送懲戒法院，本月24日開庭。北市內湖警分局表示，劉深表悔意，向家屬表達歉意，出庭時希望法官從重處分。
內湖分局表示，開庭當天上午，劉姓警員進行「修復式司法」對談，期間深表悔意，向被害人家屬表達歉意，並達成相關協議；下午開庭時，法官詢問「是否需要補充」，劉回答「不用」，法官問希望從輕或從重處分，劉回答「從重」。
分局指出，劉自認言詞失當造成憾事，願依規定接受懲戒法院行政從重懲處，作為懲罰惕勵。據了解，劉由分局督察員陪同出庭，與家屬達成協議，內容包括協助支付部分律師費用。
警方調查，被詐騙的55歲婦人去年12月4日下午由29歲女兒陪同，赴內湖分局港墘派出所報案，31歲劉姓警員受理，6日致電婦人約時間製作第二次筆錄時說「妳還活著喔？」8日母女被發現陳屍住處，遺書透露遭詐騙及被警察嘲諷；警方認定劉言詞不當缺乏同理心，記一大過函送士林地檢署及懲戒法院。
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