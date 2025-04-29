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觀護人職能訓練研討會辦2天 法務部：深化觀護業務

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為落實司法保護政策目標，法務部本月24日、29日，由台中地檢署協助辦理兩梯次全國觀護人職能訓練暨業務研討會，部長鄭銘謙致詞表示，觀護案件面臨複雜的社會問題，除再犯風險的監督外，尚需整合轄區資源適時給予關懷輔導，協助個案更生與復歸。

研討會邀請調查局專員王鐘峰講述「新型態毒品犯罪與新興毒品危害」課程，並邀請衛生福利部桃園療養院、草屯療養院司法精神醫療李俊宏醫師、何儀峰醫師，進行「身心特殊個案之處遇與治療」課程。

法務部今天表示，自2021年來保護司規劃打造多元專業之觀護團隊，各地檢署陸續引進觀護心理師、社工師、毒品助理員、多元處遇方案人員等各式專業人員，不過，團隊同時也面臨人員招募聘任、溝通協調及管理合作之種種挑戰。

法務部說，為增進觀護人室人力資源管理知能，今年度課程規劃「常見勞動爭議說明及意見交流」、「如何有效提升組織管理效能及跨專業團隊合作」等課程，期能提升觀護人之管理專業，進而增進團隊成員的理解溝通及相互合作，以收多元專業人力團隊合作之效，並營造友善職場環境，提升觀護工作效能。

鄭銘謙會中感謝觀護人的付出與辛勞，期許大家能秉持著熱忱，在繁重的個案監督輔導及行政工作中，繼續維持敏感度與覺察力，成為溫暖有感柔性司法最重要的成員。

法務部保護司舉辦全國觀護人職能訓練暨業務研討會。圖/法務部提供
法務部保護司舉辦全國觀護人職能訓練暨業務研討會。圖/法務部提供

司法 團隊 新興毒品

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