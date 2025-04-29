影／詐團幹部黑吃黑奪金失敗 車手被殘虐枉死棄屍台西

雲林縣發生詐騙集團黃姓車手遭同夥「黑吃黑」虐打餵毒致死棄屍案。吳姓主嫌唆使未成年車手，設計假搶劫企圖獨吞詐騙所得價值約460萬元的黃金，因失手嫁禍給黃姓車手，將黃綁至台西偏僻工寮，召集手下輪番虐打黃長達10小時致死再棄屍台西海堤路旁，手法極其凶殘，全案偵查終結吳等10餘人今天被依凌虐致死等罪起訴。

去年12月24日深夜台西消防隊接獲一男子報案，指其黃姓友人(男，37歲)倒臥在台西鄉夢幻沙灘旁道路已無呼吸心跳，並指黃係因抓毛蟹不幸溺水，但消防員趕到見黃全身傷痕累累，不像溺水即通知警方到場，發現黃身上是虐打成傷，死因不單純，即循線找到年僅19歲的丁姓報案人釐清案情。

丁男的說詞漏洞百出，連死者姓名都無法說出，警方漏夜突破其心防，得知黃男死因可能與債務糾紛有關，且生前曾遭拘禁虐打，警方連夜報請雲林地檢檢察官周甫學指揮偵辦，檢警很快查出該案與家住台西鄉的吳姓男子（20歲）有關，趕往逮人卻落空，並查出吳可能要離境逃亡，即持拘票火速趕到桃園機場攔截逮捕，順利偵破這起「黑吃黑」虐打致死案，並起出一把改造手槍與子彈。

檢方指出，去年12月24日在詐騙集團擔任幹部的吳姓主嫌，獲上級指示到雲林接一筆「大單」（詐款超過100萬元），即找來17歲的王姓少年共同謀劃「拚錢」（黑吃黑），企圖以假搶劫手法，奪取贓款後再朋分，王姓少年則找來林姓（48歲）及楊姓（56歲）男子冒充「搶匪」。

檢警說，去年12月24日該詐欺集團以「假投資」誆騙雲林縣西螺鎮吳姓菜商，以當面交付現金方式交款，負責指揮調度的吳姓主兼，指派黃姓男子（桃園人，37歲）為「一線車手」負責與被害人交款，同時另派自己的心腹王姓少年為「二線車手」負責監督交款。

吳要求「一線手」黃男得手後，把贓款送到虎尾另一指定地點停車場「丟包」，再由另一名「三線車手」取款交給集團。案發當天上午，吳姓菜商依約到虎尾台灣銀行的保險箱取出所存放的51條金塊，包含50條1兩重及1條100公克重的金條（價值逾460萬元），並在銀行附近交給黃男。

黃男順利取得黃金後，依指示送到指定地點準備丟包時，被埋伏的楊男持玩具手槍自稱是警察喝令「不要動！」，奪下黃男身上的背包，再由林男接應駕車離去，不料卻發現所搶得的背包並無金條。

吳姓主嫌見搶劫失敗，加上「三線手」已將沒拿到黃金之事回報上層，吳自知計畫失敗，難以對上層交代，即想嫁禍給黃男，找來丁姓等9名手下，把黃男和姓名不詳的「三線手」綁至台西和豐村一處向林姓友人商借的魚塭工寮，準備調查黃金下落。

黃男則向吳聲稱，被搶走的背包並沒有黃金，他把金條放在另一個手提袋丟包在指定地點附近。吳馬上派手下到丟包地點取回手提袋，卻發現黃金短少3條，吳認為黃可能私吞，即唆使手下刑求逼問金條下落，後來在黃的車上又找到1條金塊，吳即將合計共49條的黃金送台中交給詐團上層，並把與丟失金條無關的「三線手」釋放。

吳嫌要求黃打電話向家人借錢或簽本票，以填補丟失金條的損失未果，即和同住台西鄉的9名手下聯手對黃施暴，用束帶捆綁雙手令其下跪、半蹲及身體做拱橋再以球棒或徒手虐打、並以改造手槍槍塞入口中威逼凌虐，整個虐打過程都以手機直播，傳回柬埔寨給詐團上層看，把私吞黃金嫁禍給黃。

黃男從下午到深夜被虐打長達10小時，遍體鱗傷，全身發黑，黃最後被強迫簽下本票，但已不堪長時間凌虐無法站立，全身癱軟陷入昏迷，吳等人強灌食安非他命，黃仍未醒來，後來發現黃已失去呼吸心跳，一伙人決定棄屍並由丁男假裝遊客報請消防隊救人。

吳落網後坦承犯行，並供稱早在「黑吃黑」之前就計畫得手後躲到泰國生活，沒想到計畫失敗，才想潛逃出境躲避警方追捕。