影／台南傳槍響...強盜犯被判刑不想坐牢 遇警狂逃3個行政區

27歲楊姓男子因犯強盜案被判刑2年，拒不報到而被發布通緝；昨天他開車遇上巡邏員警，加速逃逸，員警一路追逐穿越3個行政區，為了阻止他再逃，對車輛左右車輪各開一槍，楊仍持續竄逃，並下車徒步逃亡。最後在警方策動下，晚間11時許自行到案。

台南市警第二分局南門派出所員警昨天在和緯路、大興街口發現一部車車牌燈故障，準備上前詢問時，駕駛竟加速逃逸；員警一路從中西區追逐至安平區林默娘公園，再追到安南區觀海橋下橋處，因車輛都在停等路口紅燈，逃逸轎車也被車陣擋住。

員警上前要求駕駛下車受檢，駕駛拒不配合，員警為防止車輛危及往來民眾，先對車輛左前輪開槍射擊1發，對方仍試圖加速逃跑，員警再向右後車輪開槍射擊1發，但駕駛仍不理會，持續往安明路方向逃逸。

員警通報轄區第三警分局實施攔截圍捕，最後警方在安南區安中路6段發現該輛轎車，車上人員已棄車逃逸；警方動員在棄車現場附近搜尋，在旁邊草叢內發現24歲許姓男子躲藏，經詢問確認他是車主，對許實施管束。

警方將許姓車主及車輛帶回分局釐清案情，所幸均未造成人員傷亡，經查駕駛是27歲楊姓強盜通緝犯，他因強盜案被判刑2年，已被通知到報到服刑，但拒不配合而被檢方發布通緝。