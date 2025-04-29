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泰達幣洗錢黑吃黑 酒瓶斷指虐人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

竹聯幫彭姓男子等人涉及強制性交、組織等案件，刑事局今年3月出動特警攻堅，帶回涉案15人。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫彭姓男子等人涉及強制性交、組織等案件，刑事局今年3月出動特警攻堅，帶回涉案15人。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫仁堂彭姓男子與不明買家交易泰達幣洗錢，懷疑被「黑吃黑」，涉強押二名仲介、二名走路工至旅館施虐，並以酒瓶斷指。警方逮捕彭等十五人，檢方聲押七人獲准；彭因另涉案遭判刑十四年，發監執行。檢警正追緝不明買家身分。

廿三歲彭男和廿八歲練姓男子等人，去年十二月間透過仲介得知有買家欲以「二黑換一白」匯兌方式處理手中泰達幣；雙方透過中間人相約台中市一間招待所交易，買家派出二名走路工到場。

彭與買家約定先匯出廿萬顆「白幣」，對方匯回四十萬顆以不法贓款取得的「黑幣」；交易過程中，買家疑將泰達幣匯走，卻未將約定的泰達幣匯回。

彭男認為遭到「黑吃黑」，將買家派出的兩名走路工強押至旅館，以暴力毆打、酒瓶斷指，並逼迫肛交、口交、喝尿，錄影拍裸照凌虐。二名走路工因家人報案隔天被救出，已遍體鱗傷。

彭男另涉偽造有價證券等案件，被判刑十四年定讞，他畏罪逃至澎湖縣，準備偷渡到對岸，上月被警方攔獲；檢警另在台中逮捕練男等十四人，練男也另涉去年四月一起泰達幣黑吃黑命案，一審被判刑二年六月。

警方表示，虛擬貨幣可隱藏不法金流，也常成黑吃黑目標；「酒瓶斷指」在早期幫派常見，黑幫將被害人手指塞入玻璃酒瓶瓶口，再以槓桿方式扳斷手指，這種增加被害人身體、內心痛苦的凶殘手法，近年已罕見。

泰達幣 被害人 走路工

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