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日男顧前妻數十年 兩人死家中

聯合報／ 記者黃子騰張策劉懿萱／新北報導

警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
五十六歲日籍男子倉田與六十一歲台籍林姓前妻在新北中和租屋，多日未出門，房東昨會同警、消進屋，兩人已死亡多時，遺體腫脹發黑。警方初步調查，林女有重度身障，平時靠倉田照顧，兩人死亡時間相近，死因待檢方相驗釐清。

新北市社會局說，林女領有身障生活補助及低收補助，未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認為，此事件凸顯新移民家庭照顧支援上的斷裂問題。

據了解，日籍男倉田與林女一九九二年結婚，婚後林女罹病開刀治療，雖撿回一命但重度身障不良於行，生活起居都由倉田照顧。二人二○二一年離婚，仍同住在新北市中和區景平路租屋處。

據調查，二人因多日未出門，鄰居擔心出事通知房東王姓男子，王男昨一到屋外就聞到異味，通報警察及消防人員到場，開門進入見倉田陳屍在玄關處，林女則躺在床上，均已死亡多時，遺體發黑浮腫。

林女弟弟說，林女和倉田沒有小孩，很久沒聯絡，不清楚近況。警方初步勘驗無外力介入，二人死亡時間相近，現場沒有遺書或可疑物品，死亡時間和確切死因待檢方確認。

張淑慧說，現行新移民服務多針對女性，較少關注新移民男性在家庭照顧中的壓力與需求，缺乏性別平等觀點。她質疑，移民署辦理新移民定期報到時，是否有確實宣導長照與身障支援資訊，尤其語言不通、國籍不同情況下，容易造成資訊斷裂。

張淑慧也認為，病患通常會接觸醫療體系，個案明顯存在生活無法自理，醫療端卻未掌握，凸顯醫療與照護系統之間缺乏銜接，導致新移民家庭成為「國際孤島」。

當地蔡姓里長說，對兩名死者不熟悉，當事人戶籍不在當地，能掌控的能量很有限。市議員張嘉玲認為，林女戶籍在新店，倉田在台無戶籍，類似租客身分不明，可能加劇社區安全隱憂。

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新移民 死亡 遺體

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