新北中和雙屍案曝「漏洞」 議員、專家籲強化照護機制

警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰/翻攝 新北中和發生日籍男子與台籍身障前妻雙亡案，暴露社會安全網疏漏問題。專家指出，新移民家庭照護支援不足，資訊斷裂嚴重。民代憂心，外來人口多、租屋情況複雜，戶籍不在住處衍生關懷困難，呼籲強化社區管理與支援系統。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，此事件凸顯出新移民家庭在照顧支援上的斷裂問題。她表示，現行新移民服務多針對女性，較少關注新移民男性在家庭照顧中承擔的壓力與需求，缺乏性別平等的觀點。她也質疑，移民署在辦理新移民定期報到時，是否有確實宣導長照與身障支援資訊，尤其是語言不通、國籍不同情況下，容易造成資訊斷裂。

張淑慧也指出，病患通常會接觸醫療體系，個案明顯存在生活無法自理情況，醫療端卻未掌握，凸顯出醫療與照護系統之間缺乏銜接，導致新移民家庭成為「國際孤島」。

新北市議員張嘉玲表示，該名女性的戶籍在新店，男性是日籍人士，在台灣無戶籍，女死者近年將戶籍從北市遷到新北，在中和租屋，雖有胞弟等親屬，但可能不常連繫。

張嘉玲指出，在中永和地區，外來人口數量多，當地租屋情況複雜，許多出租套房每個樓層有十多間房間，對於租屋居民管理是一大挑戰。這些租客身分不明，連里長也感到困擾，無法有效掌握租屋者情況，也加劇社區安全隱憂。

新北市議員游輝宂說，像是林姓婦人這類有家屬照顧的個案，並未被列為需要特別關注的對象。身障人士數量多，隱身在社會各角落，現有社會福利機制未必能完全覆蓋、接住他們。他舉例，身障人士若有領取津貼，時間到沒來領取社會局可能才會去關心，這不足以防止類似悲劇的發生。游主張，為解決這類問題，社政單位應研究如何更有效地支持主要照顧者，避免這類情況再度發生。