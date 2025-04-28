新北中和雙屍案曝邊緣家庭悲歌 民代呼籲：加強社福系統預防機制

警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝 今凌晨在新北市中和區發生人倫悲劇，61歲的林姓婦人因重度殘障無法自理，平時由56歲的日籍前夫倉男照顧。兩人在近日被發現陳屍家中，遺體已嚴重腐爛。警方初步勘查未發現打鬥痕跡，死因仍待調查。民代紛紛表達關切並強調應加強社會福利系統的預防機制。

當地福真里長蔡昭發表示，他對這起事件並不知情，並未掌握相關情況，也對這兩個人不熟悉。他提到，有時候戶籍並不在當地，對這些情況的掌控力也相對有限。

新北市議員張維倩則對此事件感到震驚，強調這樣的家庭悲劇應該可以避免。她指出，社會局的社工訪視及鄰里互助系統應該發揮更大的作用，呼籲應加強這些機制，從源頭避免類似悲劇的發生。

新北市議員金瑞龍也表示，若里長那邊有記錄的話，民代都可以協助解決問題。他指出，社會各界應該共同募集愛心資源，強調社會局的介入與政府輔導應加強，尤其是對重度殘障人士的關注。他承諾，未來會繼續提案，針對這類特殊個案加強政府的注意與關懷。