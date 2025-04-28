中和雙屍命案 新北社會局揭「有2社福身分」

警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

新北市中和區景平路今驚傳雙屍命案，56歲日籍租客倉姓男子、61歲台籍林姓前妻，因失聯多日，經警消破門而入才發現兩人已死亡多時。新北社會局表示，經查案家未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄，後續將配合檢警釐清死因。

中和一名房東向中和警分局中原派出所報案，稱一對日台籍夫妻向他承租房屋，卻失聯多日，警消破門而入發現2人陳屍屋內明顯死亡，警方初步勘查並無打鬥跡象，確切死因仍待調查。社會局表示，經查案家領有身障生活補助及低收補助，未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄，後續將配合檢警釐清死因。

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