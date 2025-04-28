疑日籍前夫突猝逝 重度殘障台女活活餓死

警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝 人倫悲劇！在新北市中和區景平路租屋的61歲林姓婦人，因重度殘障生活無法自理平時由56歲日籍前夫倉男照顧。不料房東近期聯繫不上林女及倉男，經報警進入後驚見2人已陳屍屋內，遺體嚴重腐爛發黑。警方初步勘查無打鬥痕跡，死因仍待調查。

據了解，死亡的56歲日籍男子倉男及61歲台籍前妻林女，2人雖已離婚但仍同住在中和區景平路租屋處。但林女因身體重度殘障生活無法自理，平時皆由同住的倉男照顧。

該屋房東王男因多日聯繫不上倉男及林女，驚覺可能發生意外，今天凌晨2時許向中和分局中原派出所報案。警方旋即派員前往並通報消防人員到場陪同房東開門進入，驚見倉男倒臥屋內已明顯死亡，林女疑因無人照顧也活活餓死，2人遺體均嚴重腐爛。

警方立即封鎖現場調查，初步勘驗現場並無打鬥痕跡也無遺書，研判應無外力介入，目前已通知林女弟弟及房東王男製作筆錄，並報請檢察官相驗以釐清2人確切死因。

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