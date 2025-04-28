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影／計程車司機淪毒品運轉手 載客幫藥頭送毒咖啡、喪屍煙彈

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

劉姓藥頭涉嫌販賣毒品咖啡包、「喪屍煙彈」給陳姓藥頭，由計程車陳姓司機送貨，陳姓藥頭再賣給藥腳。警方攔查陳姓藥頭駕駛汽車搜出859包毒咖啡，追出劉姓藥頭及陳姓司機，拘提3人依毒品罪移送。

警方調查，藥頭33歲陳姓男子去年10月駕車在北市內湖區被保安警察大隊路檢攔查，從車上搜出859包毒品咖啡包，逮捕依毒品罪移送。

北市刑警大隊偵一隊追查，毒品來自藥頭30歲劉姓男子，劉販賣毒品咖啡包、依託咪酯類「喪屍煙彈」給陳姓藥頭，透過計程車司機35歲陳姓男子以每趟代價5百元送貨，載客規避警方查緝。

警方上月26日在北市搜索拘提3人，劉姓、陳姓藥頭坦承涉案，陳姓司機稱幫忙送貨，不知是毒品。警方從陳姓藥頭住處搜出K他命3公克及K盤，詢後將3人依毒品罪移送，追查毒品來源。

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劉姓藥頭涉嫌販賣毒品咖啡包、「喪屍煙彈」給陳姓藥頭，由計程車陳姓司機送貨，警方攔查陳姓藥頭駕駛汽車搜出859包毒咖啡，拘提3人移送。記者李奕昕／翻攝
劉姓藥頭涉嫌販賣毒品咖啡包、「喪屍煙彈」給陳姓藥頭，由計程車陳姓司機送貨，警方攔查陳姓藥頭駕駛汽車搜出859包毒咖啡，拘提3人移送。記者李奕昕／翻攝
劉姓藥頭涉嫌販賣毒品咖啡包、「喪屍煙彈」給陳姓藥頭，由計程車陳姓司機送貨，警方攔查陳姓藥頭駕駛汽車搜出859包毒咖啡，拘提3人移送。記者李奕昕／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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