影／宜蘭市區警匪追逐開3槍 民眾驚呼「恐怖」治安怎麼了？

宜蘭警分局員警昨晚執行勤務時，在宜蘭市東港路與女中路口發現1輛自小客車闖紅燈，拒絕警方攔查，加速逃逸；警車進行圍捕，駕駛竟衝撞警車，員警拔槍朝車輪開3槍逮人，在車上搜出「喪屍煙彈」等毒品，今天依毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

熱鬧的宜蘭市區發生警匪槍戰，民眾嚇到紛紛走避，直呼「好恐怖」，「宜蘭治安到底怎麼了？」「讓人擔憂」。

昨晚7時，32歲郭姓駕駛開車經過東港路與女中路口，警方發現這輛白色的豐田Yaris轎車闖紅燈，示意駕駛停車，但郭嫌擔心車上多種毒品被查，拒絕停車，還加速逃逸，員警立即通報線上警力支援，進行圍捕。