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台中男攜毒拒盤查衝撞警車 警扣市價50萬毒品檢起訴
台中市劉姓男子去年8月間行經西區時違規，警方發現後欲攔查，劉一度衝撞警用機車，幸未傷及警員，警方在車內查扣617.4公克各式毒品，市價約50萬元，檢方訊問後命劉以5萬元交保，檢方近日依毒品等罪起訴。
第一警分局公益所警員司皓中在去年8月間，行經西區忠明南路巡邏時，發現劉姓男子（31歲）駕駛轎車停等紅燈時，違規占用機車停等區，也未繫安全帶，警員欲引導劉靠邊停車，但劉突鬆開油門，撞擊警用機車，幸好未撞到警員。
警員喝令劉男下車，劉卻高聲咆哮、情緒激動，待支援警力抵達後才肯配合。
警員依妨害公務現行犯逮捕劉男後，進行附帶搜索，當場查獲85包毒品咖啡包（重544公克）、24包梅錠（重33.49公克）、12包K他命（重39.92公克）及疑似販售用分裝罐。
警方發現，毒品數量遠超自用，但劉男拒絕解鎖手機，辯稱毒品為賭債抵償且自用，說法與事證不符，全案依毒品、妨害公務等罪移送後，檢方命以5萬元交保，近日偵結起訴。
第一警分局長尤啓南說，毒品咖啡包常以潮流圖樣吸引青少年，危害深遠，該男子持毒駕車、撞警拒檢、態度惡劣，嚴重挑戰法紀，將擴大追查毒品流向，嚴打毒品犯罪，呼籲民眾提高警覺，切勿沾染毒品，共同守護安全城市。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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