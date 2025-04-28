持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片 藝人黃子佼購買持有2259個未成年人性影像，一審被判刑8月，併科罰金10萬元，案件上訴二審時，檢方再移送12名未成年人、586個性影像部分給高院併案審理；台灣高等法院今安排黃子佼與5名被害人調解，黃子佼並未親自出席，僅被害人家屬、告訴代理人及黃子佼委任律師出庭，庭期約一個小時結束，最終與5名被害人成立調解。

高院指出，雙方調解條件和金額部分，因涉及當事人隱私及進行中案件的細節事項，不宜提供或透露。

黃子佼在去年掀起「#MeToo」浪潮中遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦給予緩起訴、繳緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，高檢署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查出更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

一審認為黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。其次，黃子佼的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

一審北院表示，這些兒童或少年的性影像檔案淪為尋常商品般，在論壇上上架任人挑選購買，檔案標題介紹包含年齡「學生妹」、「校花」、「國小」、性特徵「水滴奶」、就讀學校簡稱等，甚至放置兒童或少年的社群網站、生活照、性影像截圖等資訊吸引會員購買各情，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展。

據了解，黃過去不認罪，但今承認部分兒少性剝削犯行，對於違反個資法部分仍不認罪，並爭執影片中的女性是成年抑或未成年，是否構成犯罪要件。告訴代理人認為黃子佼根本不該花錢下載這些影像，這對被害人來說是很沉重的傷痛，依黃子佼的財力，應出資2千萬元成立基金會，協助下架影片、撫平被害人的傷痛。