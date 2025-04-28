泰達幣「二黑換一白」黑吃黑 竹聯幫罕見「酒瓶斷指」

竹聯幫彭姓男子等人涉及強制性交、組織等案件，刑事局今年3月出動特警攻堅，帶回涉案15人。記者陳宏睿／翻攝 竹聯幫彭姓男子等人去年底欲交易市價600萬元泰達幣，遭對方黑吃黑，泰達幣不知去向，在場交易2人遭彭等人圍毆，逼迫性交、拍攝裸照，逼對方喝尿，還用罕見的「酒瓶斷指」凌虐，檢警今年3月帶回涉案15人，其中練姓共犯涉去年嘉義虛擬幣黑吃黑命案，已遭判刑2年6月。

刑事局中打二隊、第五警分局在今年3月間，破獲竹聯幫彭姓男子（23歲）、練姓男子（28歲）等人的不法集團，彭等人在去年底時，透過中間人要以「二黑換一白」的匯兌方式，處理市價600萬元的泰達幣。

雙方約好在北屯區招待所內交易，但中間人找來的兩名交易對象，在交易過程中，疑以暗記註記詞、遠端遙控軟體方式，將泰達幣匯走，卻未將約定的泰達幣匯回，對方負責交易的兩人，被彭等人凌虐，逼迫肛交、口交、喝尿、暴打，甚至還以少見「酒瓶斷指」的方式凌虐。

檢警在今年3月間帶回彭男等涉案15人，其中涉案練姓男子還涉及去年4月間虛擬貨幣黑吃黑命案，當時陳姓幣商趴在汽車引擎蓋，陳被甩掉後，傷重不治。

練被檢警認定是幕後策畫人之一，逃亡8個月後在去年底落網遭羈押，今年初獲交保後，又因另案被查緝到案，練已在今年2月被嘉義地院判刑2年6月，仍未確定。

資深刑警表示，所謂「酒瓶斷指」在早期幫派常見，歹徒會將被害人的手指，塞入玻璃酒瓶瓶口後，以槓桿方式，把被害人手指扳斷，因歹徒通常會逐一將被害人的手指扳斷，以此增加被害人身體、內心痛苦，但近年較罕見。

刑警也說，歹徒會利用虛擬貨幣隱藏不法金流，但也會成為歹徒黑吃黑的目標，「二黑換一白」即是以用不法贓款獲得的虛擬貨幣（黑幣），以二比一的比例，換成乾淨沒問題的虛擬貨幣（白幣）。