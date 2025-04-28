廚師自行研習製作「喪屍煙彈」 趁用餐時間販毒還外送

蘇姓男子將餐廳後方的自宅當作「依托咪酯菸彈」製毒工廠，更利用用餐時間人潮眾多之際交易毒品， 遭警方查辦。記者袁志豪／翻攝 蘇姓男子在自家餐廳擔任職業廚師，卻將餐廳後方的自宅當作「依托咪酯喪屍煙彈」製毒工廠，更利用用餐時間人潮眾多之際交易毒品，還推出外送服務，將毒品送至大台南、高雄地區，危害年輕族群甚鉅；台南市刑大偵辦三個多月，突擊搜索，起出大量毒品。

台南市刑事警察大隊毒緝中心今年初逮捕在高雄地區販賣一、二級毒品嫌疑人，經追查毒品上游，透過涉案人指證，鎖定46歲的蘇姓男子；據了解，蘇前科累累，有多年販毒紀錄，在高雄市經營餐館，本身還是職業廚師，與母親一起經營自助餐生意。

警方調查，蘇姓男子多次擾亂社會治安，是地方頭痛人物，也是轄區列管毒品人口；他惡習不改，為了繼續吸食海洛因及安非他命，看準「依托咪酯菸彈」是暴利產品，成本非常低，利潤可翻倍賺7、8倍，竟自行學習製作，將餐廳後方的住家當作毒品製造工廠。

據了解，蘇原本販售一、二級毒品海洛因及安非他命，後來自行研究如何將原料、依托咪酯菸油、丙二醇、甘油等調配比例，改賣二級毒品「依托咪酯菸彈」，1顆販售1000元，並在餐廳後方自宅分裝喪屍煙彈，接受買家利用通訊軟體訂貨。

蘇在餐邊邊炒菜、上菜，邊利用用餐時間人潮眾多，作為毒品交易掩護，若買家購買到一定數量，他還有外送服務，遍及大台南、高雄地區；台南市刑大毒緝中心掌握相關事證後，報請橋頭地檢署指揮，本月8日持搜索票，荷槍實彈前往蘇的住處及餐館搜索。

蘇的母親直到警察上門，才得知兒子居然在自家餐廳廚房裡搞二級毒品「依托咪酯菸彈」；警方起獲海洛因0.53公克，安非他命0.31公克、依托咪酯菸彈1顆5.19公克、依托咪酯菸油2瓶（計84.39公克）及丙二醇、甘油各1瓶等相關販毒證物。

警方表示，依托咪酯在台灣常以電子煙形式吸食，在年輕族群中流通，對社會治安及青少年身心健康戕害甚鉅；詢問後，將蘇依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，將再持續追查蘇的毒品原料來源等上游。

警方說明，新興毒品「依托咪酯」（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）在台短短兩年間迅速氾濫，施用者吸食後，常快速陷入昏迷宛如喪屍，還有一口暈、神奇煙彈、助眠煙彈、笑氣煙彈、依托煙彈、上頭煙等別民俗稱，迄今已造成多起公共危害並對治安及民眾安全造成嚴重威脅。

依托咪酯是一種超短效靜脈麻醉藥物，經常用於手術麻醉，具有鎮靜與催眠效果，起效迅速且體內代謝較快，近來遭到不法人士濫用，常見於加入電子菸油中施用，吸食後會發生肌肉不自主強力抽動，意識混亂、身體搖晃、抽搐，變成喪屍般渾身顫抖，有時會無法站立或直接暈倒在地不醒人事。

刑大大隊長李宏倫指出，為貫徹安居緝毒政策決心，將持續追查毒品的上游來源，強化毒品犯罪的打擊力度，以保障民眾的安全，防止毒品對社會的危害。

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