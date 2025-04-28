600萬泰達幣糾紛！竹聯幫暴打逼人性交拍裸照 15人落網

竹聯幫彭姓男子等人涉及強制性交、強盜案件，檢警今年3月間攻堅破門抓人。記者陳宏睿／翻攝 竹聯幫彭姓、練姓男子等人在去年底因600萬元泰達幣的交易糾紛，涉將4名被害男子約出後，暴打被害人，逼迫性交、拍裸照，強盜市價50萬元的泰達幣、現金等物，檢警陸續收網，帶回涉案彭等15人，其中7人遭羈押，彭另涉他案發監，全案依強盜等罪擴大追查。

刑事局中打二隊在去年12月間獲報，有4名男子因600萬元的泰達幣交易糾紛，遭數十名歹徒歹徒控制行動後，毆打、凌虐，甚至逼迫被害人彼此肛交、拍攝裸照，還強盜被害人1.5萬顆泰達幣、現金，市價約50萬元。

刑事局中打二隊與第五警分局合組專案小組，報請台中地檢署檢察官楊凱婷指揮，陸續在今年3月5日、6日在澎湖、台中北屯、豐原等地收網，帶回彭姓（23歲）、練姓男子（28歲）等涉案15人，其中5名涉案人未成年，彭、練具竹聯幫背景，查扣西瓜刀、球棒、K他命、手機等贓證物。

彭男等人對於犯案過程未如實交代，檢方訊問後以涉犯加重強制性交、強盜、組織、妨害自由、傷害、妨害性隱私及不實性影像等罪，聲押涉案7人，獲法院裁定。