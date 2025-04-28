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畫室槍殺案／曾吵到社工關切 陳女拒絕保護令

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北報導

新北海山分局偵查隊長進入凶案現場採證。記者黃子騰／攝影
新北海山分局偵查隊長進入凶案現場採證。記者黃子騰／攝影
新北板橋文聖街一家畫室昨凌晨發生槍殺案，謝姓男子持槍轟擊前妻陳女頭部致死，自己也自戕腦死命危。新北市家防中心指出，本月初曾因二人爭吵，經警政通報社工進場關懷案主，並提供人身安全計畫，但案主表示一切正常，不需保護令也無須社工介入。

兩性專家吳娟瑜說，既然已經離婚，關係應該釐清楚，不宜同居一室，猜測女方因同情、心軟而繼續同住，男方可能忘記對方是前妻，不應管太多，發生衝突又回到原有爭吵模式。

陳女生前在畫室工作，畫室發出公告證實陳女不幸離世，也對外說明課程退費及後續處理辦法。陳女生前與學生互動好，突如其來的噩耗讓學生難置信，學生、家長紛紛留言表達哀悼。當地嵐翠里里長林彥綱表示，二名當事人是近期搬到里內的住戶，「不太了解，也未曾見過」。

據了解，謝姓男子擔任工人，與從事繪畫工作陳女婚後感情不睦，經常發生口角，曾鬧到警方來處理，但雙方不願警方介入因而未成案。新北家防中心在四月初，因警政通報由社工進場關懷案主，並提供人身安全計畫，但案主表示一切正常，不需保護令也無須社工介入，此案並非家防中心開案服務中的個案。

昨天凌晨謝男疑再次與陳女發生口角，涉持槍槍殺前妻後再自戕，家防中心將配合檢警釐清真相，且聯繫陪伴家屬，提供法律、諮商等協助。

謝男被送往亞東醫院急救，據了解已呈現腦死，等待家屬確認拔管意願及時間；院方表示，尊重家屬隱私，不便透露細節。

案主 社工

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