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板橋男槍殺畫家前妻再自戕 1死1命危

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

謝姓男子昨槍殺陳姓前妻後自戕，警方在凶殺案現場拉起封鎖線。記者黃子騰／攝影
謝姓男子昨槍殺陳姓前妻後自戕，警方在凶殺案現場拉起封鎖線。記者黃子騰／攝影
卅五歲謝姓男子與同齡前妻陳女離異後持續同住，昨凌晨疑與陳女發生爭執，酒後持改造手槍朝陳女頭部槍擊，陳女當場死亡，謝男隨後開槍自戕，送醫腦死。警方初步調查疑謝男求復合遭拒，感情糾紛起殺機，進一步調查釐清。

據了解，謝姓男子有詐欺及傷害前科，他與擔任畫家的陳女透過交友軟體認識，二人戀愛後於去年七月結婚，在板橋區文聖街以每月三萬元價格承租一、二樓房子，謝男還投入一筆資金協助妻子在一樓開設畫室開班教授繪畫，夫妻倆則同住在二樓。

謝男與陳女後來卻因感情不睦，時常傳出爭吵，二人還曾在屋外拉扯驚動鄰居，鬧到警方前來處理，因雙方不願警方介入而未成案。二人頻繁爭吵終於在上月離婚，因房屋租約問題仍一起同住，鄰居不堪其擾。

據調查，謝男離婚後疑不甘放手，多次向陳女要求復合，昨天凌晨二人再度因此事爭吵，謝男憤而外出，離開前用台語揚言「要拿壞東西過來」，隨後至便利商店買酒，並攜一把改造槍返回租屋處。

陳女因害怕會出事，在謝男外出後傳訊給友人求救；友人立即報案，轄區海山警分局文聖派出所派員趕抵，並通知陳女胞妹到場開門，但一進入屋內就見陳女及謝男頭部中彈倒臥床上，陳女明顯死亡，謝男則昏迷，現場無明顯打鬥跡象，床邊遺留一把改造手槍。

檢警昨下午相驗陳女遺體，陳女父母神情哀戚，初步了解陳女額頭中一槍為致命傷，子彈還卡在顱內，檢察官擇期解剖。謝男送醫後傷勢嚴重呈腦死狀態，還在搶救。

畫室人員昨在臉書粉專貼出公告「陳老師因意外已經離開了。」貼文一出學生驚訝，留言「怎麼那麼突然」、「陳老師一路走好」。

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