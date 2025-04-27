疑拒復合慘遭行刑式槍擊…檢警相驗女畫師致命傷曝！前夫自戕目前腦死

新北市板橋區文聖街1間畫廊凌晨發生凶殺案，35歲謝男疑向前妻陳女提復合遭拒，雙方發生爭吵後謝男涉持槍朝陳女頭部射擊再自戕，陳女慘死，謝男目前也腦死。檢警今天下午相驗，確定陳女額頭中彈為致命傷。

據了解，涉嫌開槍殺死前妻陳女的謝男有詐欺及傷害前科，二人透過交友軟體認識後陷入愛河後結為夫妻，在板橋區文聖街以每月3萬元價格承租1、2樓房子，陳女在1樓開設畫室開班教授繪畫，2樓則是夫妻倆同住。

謝男與陳女婚後卻因感情不睦時常傳出爭吵，最後於上月離婚，但雙方仍同住在租屋處。謝男離婚後不斷向陳女要求復合，昨天凌晨謝男再度提出復合遭陳女拒絕，謝男涉持槍朝陳女射擊導致陳女死亡，謝男也開槍自戕陷入昏迷。

檢警下午在新北市立殯儀館相驗陳女遺體，初步了解陳女額頭中彈為致命傷，其他部位並無明顯外傷沒有被侵害的跡象，陳女父母也到殯儀館配合檢察官相驗，神情哀戚不發一語，對陳女死因沒有意見，檢察官將擇期解剖再釐清。

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