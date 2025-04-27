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板橋女畫師遭前夫槍殺…專家猜「1可能」埋殺機：離婚別同居
新北市35歲謝男因與35歲前妻陳女有感情糾紛，今天凌晨發生爭吵，謝男竟持槍朝陳女頭部開槍，陳女頭部中彈慘死，謝男犯案後自戕。兩性專家吳娟瑜說，既然已經離婚關係應該釐清楚，不宜同居一室，猜測女方因同情、心軟而繼續同住，男方會忘記對方是前妻，不應管太多，發生衝突又回到原有爭吵模式。
謝男與陳女一年多前共同承租板橋區文聖街1間民宅，謝男擔任工人，陳女則是1名畫家，平時在租屋處開設畫室教授學生繪畫。然而2人婚後感情不睦時常口角，還鬧到警方來處理，但雙方後來不願警方介入因而未成案。家防中心今年4月初也接獲警政系統通報，關懷案主，並提到人身保護計畫，卻遭對方拒絕申請保護令及社工介入。
謝男與陳女雙方最後在1個多月前離婚，但仍同住在這處租屋處，不料今凌晨兩人再度發生口角，謝男竟持槍朝陳女頭部開槍，陳女頭部中彈慘死，謝男犯案後自戕，現腦死仍在搶救中。
吳娟瑜認為，既然已經離婚關係應該釐清楚，不宜同居一室，不管租約如何都不要再有任何瓜葛，若女方同情、心軟同住，男方會忘記這是前妻，不應管太多，導致發生衝突又回到原有爭吵模式，角色混淆，並建議受害者應申請保護令來防範恐怖情人。
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