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前夫凌晨嗆「要拿壞東西來」…女畫師遭槍殺中彈亡 父母悲戚現身殯儀館

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市35歲謝男因與35歲前妻陳女有感情糾紛，今天凌晨發生爭吵後，謝男竟持槍朝陳女頭部開槍，陳女頭部中彈慘死，謝男犯案後自戕，送醫後昏迷搶救中。今天下午檢警相驗陳女遺體，陳女父母雙雙到場，神情哀戚凝重，陳女確切死因仍待釐清。

據了解，涉嫌開槍殺死前妻陳女的謝姓男子，有詐欺及傷害前科。擔任工人的謝男之前透過交友軟體認識從事繪畫的陳女，雙方陷入愛河後結婚。去年2人在板橋區文聖街以每月3萬元價格承租1、2樓房子，謝男還投入大筆資金協助妻子陳女在1樓開設畫室開班教授繪畫，2樓則是夫妻倆同住。

但2人婚後卻感情不睦時常傳出爭吵，還曾在屋外發生拉扯驚動附近鄰居，還鬧到警方前來處理，但雙方後來不願警方介入因而未成案。但頻繁的爭吵也讓鄰居不堪其擾，紛紛希望畫室趕緊搬走。謝男與陳女雙方最後在1個多月前離婚，但仍同住在這處租屋處。

今天凌晨陳女傳訊給友人，表示與前夫謝男發生爭吵，謝男還嗆聲說「要拿壞東西過來」，很怕自己會出事。友人立即向派出所報案，海山分局文聖派出所獲報到場，並通知陳女胞妹到場開門，一進入2樓驚見陳女及謝男頭部中彈倒臥床上，陳女已明顯死亡，謝男則自戕昏迷，一旁還有1支改造手槍，警方立即通報救護車將謝男送醫，但謝男已腦死仍在搶救中。槍枝來源仍待警方調查。

今天下午2時檢察官與法醫至新北市立殯儀館相驗陳女遺體，陳女父母雙雙到場，面色凝重哀戚全程不發一語，陳女確切死因仍待檢察官相驗釐清。

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板橋區文聖街這間畫廊發生槍擊命案。記者黃子騰／攝影
板橋區文聖街這間畫廊發生槍擊命案。記者黃子騰／攝影
陳女父母現身殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
陳女父母現身殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影

前妻 新北 遺體 鄰居

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