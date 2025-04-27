楊梅平鎮大溪警周末掃不法 查毒品、抓泰女假觀光真賣淫

桃園市平鎮、楊梅、大溪警分局周末執行雷霆除暴專案，警方攔查40歲詐欺通緝犯姜姓男子，查獲攜帶安非他命、喪屍煙彈及菸油違禁物，當場查獲38歲泰籍女子持觀光簽證來台從事性交易，警方今天表示，為期一個月雷霆除暴專案執行至明天，查獲各類刑案績效良好，展現警方打擊不法淨化治安決心。

平鎮分局長徐坤隆表示，趁周末，警方動員警力40多人，至轄區酒店、KTV、旅館等特種營業場所掃蕩，2天合計查獲詐欺、毒品、竊盜通緝犯共4人、持有毒品2件2人、詐欺車手1件1人、妨害風俗1件1人、酒駕公共危險3件3人，總共查獲10案11人，移送法辦和移送歸案。

其中，警方執行專案中，路上攔查可疑男子查獲查獲詐欺通緝犯姜姓男子，在他身上查扣安非他命、喪屍煙彈及菸油等毒品，依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，另在平鎮一家旅館查獲泰籍女子持觀光簽證來台「假觀光」，與嫖客進行性交易行為，依社會秩序維護法裁罰及移送桃園市專勤隊收容遣返。

楊梅分局長張仁傑表示，2天來動員警力共86人針轄區的網咖、旅館、小吃店等易犯罪的特定場所執行臨檢及路檢掃蕩，查獲毒品案7件7人、詐欺車手5件5人及詐欺、竊盜、毒品等通緝犯 20件20人，酒駕公共危險7件7人，共查獲各類刑案39件39人移送辦，展現警方打擊不法決心。

大溪分局長徐章哲表示，警方趁周末動員警力40人，針對轄區網咖、釣蝦場、旅館、養生館、有女陪侍小吃店特種場所掃蕩，查獲詐欺車手1件1人、妨害性自主通緝犯1件1人、逃逸移工2人，各類刑案共2件2人，有效壓制不法氣焰。

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