快訊

不少人關切！鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在「梅雨季」

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

川普就任百日民調出爐！支持度跌到39%創80年新低 招牌議題掉漆

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅平鎮大溪警周末掃不法 查毒品、抓泰女假觀光真賣淫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮、楊梅、大溪警分局周末執行雷霆除暴專案，警方攔查40歲詐欺通緝犯姜姓男子，查獲攜帶安非他命、喪屍煙彈及菸油違禁物，當場查獲38歲泰籍女子持觀光簽證來台從事性交易，警方今天表示，為期一個月雷霆除暴專案執行至明天，查獲各類刑案績效良好，展現警方打擊不法淨化治安決心。

平鎮分局長徐坤隆表示，趁周末，警方動員警力40多人，至轄區酒店、KTV、旅館等特種營業場所掃蕩，2天合計查獲詐欺、毒品、竊盜通緝犯共4人、持有毒品2件2人、詐欺車手1件1人、妨害風俗1件1人、酒駕公共危險3件3人，總共查獲10案11人，移送法辦和移送歸案。

其中，警方執行專案中，路上攔查可疑男子查獲查獲詐欺通緝犯姜姓男子，在他身上查扣安非他命、喪屍煙彈及菸油等毒品，依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，另在平鎮一家旅館查獲泰籍女子持觀光簽證來台「假觀光」，與嫖客進行性交易行為，依社會秩序維護法裁罰及移送桃園市專勤隊收容遣返。

楊梅分局長張仁傑表示，2天來動員警力共86人針轄區的網咖、旅館、小吃店等易犯罪的特定場所執行臨檢及路檢掃蕩，查獲毒品案7件7人、詐欺車手5件5人及詐欺、竊盜、毒品等通緝犯 20件20人，酒駕公共危險7件7人，共查獲各類刑案39件39人移送辦，展現警方打擊不法決心。

大溪分局長徐章哲表示，警方趁周末動員警力40人，針對轄區網咖、釣蝦場、旅館、養生館、有女陪侍小吃店特種場所掃蕩，查獲詐欺車手1件1人、妨害性自主通緝犯1件1人、逃逸移工2人，各類刑案共2件2人，有效壓制不法氣焰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

楊梅警分局臨檢KTV、旅館查獲詐欺車手、毒品各類刑案多人法辦。圖／楊梅分局提供
楊梅警分局臨檢KTV、旅館查獲詐欺車手、毒品各類刑案多人法辦。圖／楊梅分局提供
平鎮、楊梅、大溪警分局臨檢KTV、酒店查獲泰籍女子來台假觀光從事色情及詐欺通緝犯多人。圖／平鎮分局提供
平鎮、楊梅、大溪警分局臨檢KTV、酒店查獲泰籍女子來台假觀光從事色情及詐欺通緝犯多人。圖／平鎮分局提供
平鎮、楊梅、大溪警分局臨檢KTV、酒店查獲泰籍女子來台假觀光從事色情及詐欺通緝犯多人。圖／平鎮分局提供
平鎮、楊梅、大溪警分局臨檢KTV、酒店查獲泰籍女子來台假觀光從事色情及詐欺通緝犯多人。圖／平鎮分局提供
大溪警分局臨檢KTV、有女陪侍小吃店查獲詐欺車手刑案。圖／大溪分局提供
大溪警分局臨檢KTV、有女陪侍小吃店查獲詐欺車手刑案。圖／大溪分局提供

喪屍煙彈 毒品 詐欺 通緝

延伸閱讀

110年歷史龍潭龍舟賽蘇俊賓點睛 今年大溪隊能否3連霸？精彩可期

北投警強勢掃毒！二級毒品破2公斤 北聯幫2大哥也被抓...1人收押

楊梅警維持轄區治安平穩 86警力雷霆出擊遏止犯罪

桃園大溪、復興觀光人潮多 再獲一救命神器盼提升急救存活率

相關新聞

前夫槍殺有徵兆？家防中心曾關懷畫師妻卻稱不需保護令

新北市板橋區文聖街1間畫室今凌晨傳凶殺案，35歲謝男持槍轟擊前妻陳女頭部，致陳女當場死亡，謝男隨後開槍自戕，現正醫院搶救...

楊梅平鎮大溪警周末掃不法 查毒品、抓泰女假觀光真賣淫

桃園市平鎮、楊梅、大溪警分局周末執行雷霆除暴專案，警方攔查40歲詐欺通緝犯姜姓男子，查獲攜帶安非他命、喪屍煙彈及菸油違禁...

板橋槍殺畫家前妻案...女死男重傷 里長：兩位近期搬來新住戶

新北市板橋區文聖街今凌晨發生一起槍殺命案。35歲謝姓男子因感情糾紛開槍擊殺前妻陳姓女子，隨後自戕。對此，嵐翠里長林彥綱表...

北投警強勢掃毒！二級毒品破2公斤 北聯幫2大哥也被抓...1人收押

台北市北投警方執行安居緝毒專案，一個月期間動用330人次警力，偵破35件毒品案件、逮捕53人，包括2名北聯幫陳姓大哥和17名幫眾...

高雄宮廟噪音頻遭檢舉 宮主率眾衝鄰居家門前理論「別亂報案」

高雄杉林區某宮廟今年3月29日慶祝神明生日，過了晚上10點仍在播放音樂，引起周邊鄰居檢舉，但事隔約近1個月，該間宮廟又因...

美女畫師遭前夫槍殺爆頭亡 離婚前頻繁爭吵讓鄰居不堪其擾報警

新北市板橋區文聖街1間畫室今天凌晨發生凶殺案！35歲謝男與擔任繪畫老師的35歲前妻陳女因感情糾紛發生爭執，謝男持槍轟擊陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。