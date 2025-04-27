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前夫槍殺有徵兆？家防中心曾關懷畫師妻卻稱不需保護令

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市板橋區文聖街1間畫室今凌晨傳凶殺案，35歲謝男持槍轟擊前妻陳女頭部，致陳女當場死亡，謝男隨後開槍自戕，現正醫院搶救中。新北家防中心指出，4月初因家內爭吵，經警政通報社工進場關懷案主，並提供人身安全計畫，但案主表示一切正常，不需保護令也無須社工介入。

據了解，擔任工人的凶嫌謝男，與從事繪畫工作陳女婚後感情不睦，經常發生口角，曾鬧到警方來處理，但雙方不願警方介入因而未成案。家防中心也曾在4月初，因警政通報由社工進場關懷案主，並提供人身安全計畫，但案主表示一切正常，不需保護令也無須社工介入，因此此案並非家防中心開案服務中的個案。

不料今天凌晨謝男再次與陳女發生口角，謝男持槍殺前妻後開槍自戕，家防中心將配合檢警釐清真相，並且聯繫陪伴家屬，提供法律、諮商等協助。

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新北海山警分局人員進入凶案現場採證。記者黃子騰／攝影
新北海山警分局人員進入凶案現場採證。記者黃子騰／攝影

案主 社工

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