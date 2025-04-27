板橋槍殺畫家前妻案...女死男重傷 里長：兩位近期搬來新住戶

新北市板橋區文聖街今凌晨發生一起槍殺命案。35歲謝姓男子因感情糾紛開槍擊殺前妻陳姓女子，隨後自戕。對此，嵐翠里長林彥綱表示，兩名當事人是近期搬來的住戶，「不太了解，也未曾見過」，對於這起悲劇感到非常遺憾。

林彥綱表示，今天早上看到新聞報導才得知這起事件，並指出這兩位當事人是剛搬來的住戶，自己也未曾見過他們。對於事件的具體經過目前尚未了解，但對這場悲劇深感遺憾。

初步了解，謝男與在樓下開畫室的畫家陳女剛結束婚姻關係約一個月，因共同租賃的房屋租約尚未到期，兩人仍住在畫室樓上。凌晨兩人因感情問題發生爭執，謝男情緒失控，在2樓租屋處朝陳女頭部開槍，隨後舉槍自戕，現已送醫搶救。