北投警強勢掃毒！二級毒品破2公斤 北聯幫2大哥也被抓...1人收押

台北市北投警方執行安居緝毒專案，一個月期間動用330人次警力，偵破35件毒品案件、逮捕53人，包括2名北聯幫陳姓大哥和18名幫眾，查扣毒品總市價破250萬，其中二級毒品就超過2公斤，警詢後均依毒品罪移送法辦。檢方複訊後，專門賣依託咪酯和安非他命的北聯幫陳姓「大哥」收押禁見，另名陳男3萬元交保。

北投警方是3月10日至4月18日執行安居緝毒專案，針對轄內毒品掃蕩，鎖定北聯幫37歲陳姓角頭為首的依托咪酯分裝場，兵分多路在北市北投、中山、新北三重、淡水逮獲陳姓角頭等11人，查扣依託咪酯181公克、安非他命373公克、海洛因30公克、贓款15.4萬元。

警方同步鎖定另名北聯幫54歲陳姓大哥，藏匿在北投溫泉路某社區大樓的毒品倉庫，當場查獲包括陳男在內共9人，查扣安非他命26公克、海洛因18公克、贓款5.6萬元。

由於兩名北聯幫大哥販毒，警方是同一天（4月15日）執行，當天有16男、4女，共20名犯嫌被抓，警方偵詢後，不得不出動大型警備車載運移送至士林地檢署，依毒品危害防制條例偵辦；檢方複訊，37歲陳姓角頭收押禁見，而54歲陳姓大哥3萬元交保。

除了幫派販毒，警方同步執行個體戶吸食和販售，專案期間共查扣查扣一級毒品50公克、二級毒品2083公克、三級毒品107公克，以及咖啡包22包和二級毒品煙彈129顆，並查獲不法所得28.6萬元，績效亮眼。

北投警方強調，為維護社會善良風俗，淨化良好治安環境，將盡全力杜絕不法情事發生，並持續執行「掃黑」、「緝毒」等治安維護工作，加強溯源查緝，斷絕幫派金流，展現掃蕩決心。