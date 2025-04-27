高雄宮廟噪音頻遭檢舉 宮主率眾衝鄰居家門前理論「別亂報案」

高雄杉林區某宮廟今年3月29日慶祝神明生日，過了晚上10點仍在播放音樂，引起周邊鄰居檢舉，但事隔約近1個月，該間宮廟又因噪音擾鄰引起住戶不滿，張姓住戶報警後，張姓男宮主不滿遭檢舉，竟率眾前往理論，整個過程全被監視器拍下，警方已完成報案受理，朝恐嚇罪嫌偵辦。

該間宮廟位於杉林區合森巷內，今年3月29日因慶祝神明生日，申請路權後舉辦法會，因鞭炮、音樂影響周邊住戶安寧，便向警方報案陳情。

警方到場後，該宮廟隨即停止喧嘩，員警針對在場10人3車逐一盤查，皆無毒品相關刑案紀錄，也無發現有吸食毒品或散發異味等情事，最後僅勸導勿再製造噪音便離去。

事隔約近1個月，該間宮廟又因噪音引起住戶不滿，昨天下午5時許，張姓住戶因噪音報案，並拿手機拍攝宮廟，被34歲張姓宮主發現後，張姓宮主隨即率眾跑到張男家門前，與張男爆發口角，要求張男「剛好就好」，還稱張男亂報案。