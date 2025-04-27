美女畫師遭前夫槍殺爆頭亡 離婚前頻繁爭吵讓鄰居不堪其擾報警

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區文聖街1間畫室今天凌晨發生凶殺案！35歲謝男與擔任繪畫老師的35歲前妻陳女因感情糾紛發生爭執，謝男持槍轟擊陳女頭部，導致陳女當場慘死，謝男隨後開槍自戕，目前仍在醫院搶救中。畫室今天在臉書貼文告知學生這件噩耗，有學生難過的留言「陳老師一路走好」。

據了解，擔任工人的凶嫌謝男與從事繪畫工作陳女透過交友軟體結識後，雙方陷入愛河結為夫妻。去年夫妻倆在板橋區文聖街承租1、2樓，謝男投入大筆資金協助妻子陳女在1樓開設畫室，開班教授學生繪畫，夫妻倆則居住在2樓房間。

2人婚後卻長期感情不睦，不時傳出爭吵，還在1樓外發生拉扯，附近鄰居也被吵得不得安寧，還鬧到警方前來處理，但雙方後來不願警方介入因而未成案。但頻繁的爭吵也讓鄰居不堪其擾，紛紛希望畫室趕緊搬走。謝男與陳女則在1個多月前離婚，但仍共同居住在這處租屋處。

不料今天凌晨謝男再次與陳女發生爭執，持槍轟殺前妻後開槍自戕，釀成1死1重傷慘劇。畫室人員今天上午在臉書粉絲專頁貼出公告「很遺憾地有一項重大事情要跟大家說，逃脫畫室常駐的陳老師，因意外已經離開了。」

PO文一出讓學生震驚不已，紛紛留言「怎麼那麼突然」、「陳老師一路走好」。目前警方已封鎖現場調查，將報請檢察官相驗釐清案發原因及槍枝來源。

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海山分局偵查隊長進入凶案現場採證。記者黃子騰／攝影
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