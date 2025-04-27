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「逃脫畫室」畫師遭槍殺 學生震驚「怎麼會？」畫室公告說明退費

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市板橋區文聖街今凌晨驚傳命案，初步了解，35歲謝姓男子疑因感情糾紛，持槍朝前妻陳姓女子開槍後自戕，造成一死一命危。陳女生前在板橋地區經營「逃脫畫室」，今日稍早畫室也發出公告證實陳女不幸離世，對外說明課程退費及後續處理辦法，消息令許多學生震驚與不捨。

逃脫畫室公告指出，常駐畫師陳平老師「因意外已經離開」，近期無法授課，呼籲已報名課程的同學，請主動聯繫小編協調退費事宜。畫室也提醒，若是課程已過期或延期使用者，將不予退費，並感謝各界長期以來的支持與理解。

據了解，陳女與謝男原為夫妻，約一個多月前剛結束婚姻關係，但因合租房屋租約尚未到期，仍暫時同住。不料今日凌晨兩人在住所爆發爭執，謝男情緒失控開槍，陳女當場失血過多，送醫搶救後仍宣告不治；謝男則重傷命危，目前仍在加護病房搶救中。

陳女生前與學生互動良好。突如其來的噩耗讓不少學生不敢置信，紛紛留言表達哀悼，「怎麼會這麼突然？」「真的好難過…」。目前警方已通知家屬，並報請檢方相驗釐清詳細死因，後續仍待調查。

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逃脫畫室證實陳平老師因意外離世，說明課程退費及後續處理辦法。圖／翻攝自逃脫畫室臉書
逃脫畫室證實陳平老師因意外離世，說明課程退費及後續處理辦法。圖／翻攝自逃脫畫室臉書

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