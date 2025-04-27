影／新北通緝犯躲高雄電玩店玩賽車 「抵達終點」遭警逮
新北市張姓男子涉毒品及妨害自由案未出庭，半年前遭新北地檢署發布通緝，張男逃到高雄躲藏，前晚8時許在六合二路某遊藝場玩模擬賽車遊戲，玩興正High，渾然未察警方進入店內，賽車抵達終點時，警方趨近，張來不及逃，乖乖就逮。
新興警分局前金分駐所前晚8時許執行巡邏勤務，巡經前金區六合二路某遊藝場，發現在店內玩模擬賽車遊戲的男子，特徵符合先前警方追查已久的通緝犯，隨即趨近男子後方。
當時男子專注玩賽車遊戲，未察覺警方就站在他身後，警方見他玩賽車抵達終點結束遊戲後，上前盤查，要求男子出示身分受檢，果真查獲張姓男子（29歲）是新北地檢署約半年前發布的毒品及妨害自由通緝犯。
張男聲稱逃逸半年期間，曾遭到警方盤查拒檢，到高雄後鮮少出門，晝伏夜出，沒想到，玩賽車遊戲時落網；警詢後，依法解送張男歸案。
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