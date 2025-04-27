中壢偵破私菸廠2千萬私菸 抓詐欺金主119人不法千萬

桃園市中壢警方近日偵辦非法菸品案，專案小組在彰化地區破獲1處私菸工廠，逮捕35歲江姓主嫌，查扣菸絲總重5355公斤，連日偵破詐欺集團21團，逮捕金主、代書及車手頭共119人共14人移送聲押獲准，警方今天上午表示，私菸案換算成品約315萬支香菸，估計市價2000萬元，詐欺集團送辦查扣不法所得1182萬元。

中壢警分局執行全國同步打擊詐欺專案行動及雷霆除暴專案，分兵桃園多處地點，連日總共查獲21個詐欺集團犯嫌共119人移送偵辦，檢方將其中包括金主、代書、車手頭14人聲押獲准，總計查扣不法所得1182萬元。

中壢警方表示，警方與彰化縣府、南投縣府等單位共組專案小組，偵辦非法菸品案，日前在彰化地區破獲1處私菸工廠，現場查扣半成品菸絲315包、總重量5355公斤，換算菸成品可製成315萬支香菸，同步查獲大量製菸機具，流入市面估計市價達2000萬元，遏阻私菸流入市面。

警方另持搜索票掃蕩行動，破獲改造槍械工廠，查獲改造手槍5把，並查獲毒品分裝廠及販賣毒品案共17件，分別拘提22人依毒品案移送桃園地檢署偵辦。