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中壢偵破私菸廠2千萬私菸 抓詐欺金主119人不法千萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢警方近日偵辦非法菸品案，專案小組在彰化地區破獲1處私菸工廠，逮捕35歲江姓主嫌，查扣菸絲總重5355公斤，連日偵破詐欺集團21團，逮捕金主、代書及車手頭共119人共14人移送聲押獲准，警方今天上午表示，私菸案換算成品約315萬支香菸，估計市價2000萬元，詐欺集團送辦查扣不法所得1182萬元。

中壢警分局執行全國同步打擊詐欺專案行動及雷霆除暴專案，分兵桃園多處地點，連日總共查獲21個詐欺集團犯嫌共119人移送偵辦，檢方將其中包括金主、代書、車手頭14人聲押獲准，總計查扣不法所得1182萬元。

中壢警方表示，警方與彰化縣府、南投縣府等單位共組專案小組，偵辦非法菸品案，日前在彰化地區破獲1處私菸工廠，現場查扣半成品菸絲315包、總重量5355公斤，換算菸成品可製成315萬支香菸，同步查獲大量製菸機具，流入市面估計市價達2000萬元，遏阻私菸流入市面。

警方另持搜索票掃蕩行動，破獲改造槍械工廠，查獲改造手槍5把，並查獲毒品分裝廠及販賣毒品案共17件，分別拘提22人依毒品案移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方亦動員警力逾100人，針對轄區16處特種營業場所及幹道展開封城掃蕩，持續打擊不法，也分別破獲詐欺、毒品、通緝獲各類刑案共121件、拘提102人，查獲通緝犯41人，分局長林鼎泰表示，警方將秉持「掃蕩治安無死角、全力執法無假期」，維護治安。

中壢警方雷霆除暴專案針對特種營業場所封城掃蕩，破獲詐欺、毒品、通緝獲各類刑案共121件拘提102人。圖／中壢警方提供
中壢警方雷霆除暴專案針對特種營業場所封城掃蕩，破獲詐欺、毒品、通緝獲各類刑案共121件拘提102人。圖／中壢警方提供
中壢警方偵破非法菸品案及工廠機具，查扣菸絲總重5355公斤市估2千萬元。圖／中壢警方提供
中壢警方偵破非法菸品案及工廠機具，查扣菸絲總重5355公斤市估2千萬元。圖／中壢警方提供
中壢警方偵破非法菸品案及工廠機具，查扣菸絲總重5355公斤市估2千萬元。
中壢警方偵破非法菸品案及工廠機具，查扣菸絲總重5355公斤市估2千萬元。
中壢警方雷霆除暴專案針對特種營業場所封城掃蕩，破獲詐欺、毒品、通緝獲各類刑案共121件拘提102人。圖／中壢警方提供
中壢警方雷霆除暴專案針對特種營業場所封城掃蕩，破獲詐欺、毒品、通緝獲各類刑案共121件拘提102人。圖／中壢警方提供

毒品 私菸 詐欺

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