影／金錢糾紛爆街頭刀棒大鬥毆 大雅警2小時內逮18名涉案人

台中市大雅區今天凌晨發生街頭鬥毆事件，10多人打成一團，警方迅速到場並逮捕18名涉案人員，查出疑似金錢糾紛引起鬥毆，目前正深入調查中。

大雅警分局今天凌晨2時35分接獲報案，在大雅區神林南路521號前有多人打架糾紛，大雅分局立即派遣線上巡邏警網及偵查隊等快打警力共7網15人趕赴現場，員警到達現場時，鬥毆情事已告平息，現場留有傷者6人及4輛轎車。傷者分別送醫救治，其中一名傷者昏迷，其餘人員意識清楚，生命跡象穩定，無生命危險。

經初步調查，疑因二派人馬先前涉及金錢糾紛，今天凌晨一方人馬出動2車8人，另一方則出動3車10人，雙方在現場爆發口角後演變為肢體衝突，雙方持球棒、木棍、刀械互毆及砸車，導致一方4人、另一方2人受傷；警方查扣武器7支球棒、1支木棍、1把西瓜刀。

大雅分局第一時間調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案人員身分，並帶同相關人員至所轄馬岡派出所協助調查，全案經專案小組全力以赴徹夜追查，案發後2小時內將18名涉案嫌犯全數緝捕到案，將深入追查案情，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續釐清案情與涉案責任。