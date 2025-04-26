台中工廠驚傳命案！他狠刺同事1刀刺破肝臟斃命 檢起訴傷害致死

泰國籍沙姓移工持水果刀1刀刺死諾姓同鄉，檢方依傷害致死罪嫌起訴沙。記者曾健祐／攝影

台中大里區1家金屬製造廠驚傳員工嚴重衝突，泰國籍沙姓移工因口角衝突竟揮舞水果刀，1刀刺向同鄉的諾姓男子，導致諾肝臟血管破裂大出血休克，送醫急救隔天清晨仍死亡；沙落網被收押至今，檢方依傷害致死罪嫌起訴他，將由國民法官審理。

檢警調查，沙男和諾男均為泰國來台移工，2人當時均在大里區1間金屬製造廠工作，平時也住在仁美街的員工宿舍內，但雙方雖是同鄉，但平時工作、相處期間多有衝突，相處並不和睦。

沙、諾2024年12月28日晚上8、9點時，2人又因細故發生嚴重衝突，沙一時情緒衝動，不顧彼此都仍在員工宿舍，竟從櫃子內拿出1把水果刀揮舞，還直接朝諾的腹部刺了1刀。

諾男中刀當場遭受嚴重穿刺傷，刀尖也刺破其肝臟血管，導致腹腔內大量出血休克，在場其他員工見狀也立即制止，協助叫救護車將諾緊急送往鄰近的亞洲大學。

但諾男傷勢嚴重，手術後仍因出血量過大，隔天29日清晨5點就宣告不治，轄區警方報請檢方相驗，沙男的兒子也提出告訴。

檢方根據2人當時衝突，沙男持水果刀的動機，還有他刺1下後沒繼續攻擊，以及諾男相驗遺體等證明，認定沙僅構成傷害致死罪嫌，偵結起訴後依法將由台中地院國民法官審理。