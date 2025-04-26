金流每月破億！幣商「幣想」涉嫌與詐團洗錢 負責人等3人遭聲押

士林地檢署。記者李隆揆／攝影

在全台14個縣市擁有36處實體店面的虛擬貨幣商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，每個月達上億元，刑事局24日搜索「幣想」所有店面，帶回施姓負責人等8人到案，昨天晚上依洗錢、詐欺等罪嫌移送士林地檢署。檢方複訊後，施男等3名幹部聲押，4名犯嫌10萬至50萬不等金額交保，1名犯嫌訊後請回。

檢警調查，施男在全台設立「幣想」交易所，號稱是全台最大的加密貨幣實體交易店面，卻暗中協助詐騙集團洗錢，包括被害人被詐團指示前往店面購買虛擬幣等不實資料交易，每月金流高達上億，不法獲利粗估上看千萬元。

刑事局偵二大隊24日聯合各縣市警察局，同步搜索全台「幣想」供36家店面，帶回負責人施男和員工等8人，查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣、千萬的法拉利「Roma」超跑、瑪莎拉蒂休旅車等。

檢方漏夜偵訊，向法院聲請羈押施男、王男、楊男；林女50萬元交保限制住居；葉女20萬元交保；廖女和羅男10萬元交保：林男訊後請回。聲押部分尚待法院開庭。

「幣想科技」（Bitshine）自稱是全台最大實體虛擬貨幣交易，主打合法、便捷、安全交易，諷刺的是，他是完成洗錢防制法遵循聲明的業者之一。