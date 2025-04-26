人蛇集團偷渡越南黑工 差點害偷渡客悶死在船艙內

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

由陳姓男子為首的台灣人蛇集團接連組織跨國偷渡，去年3月原本打算將15名來自越南的偷渡客利用貨輪摸黑登陸台灣打黑工，卻在台南外海遭海巡查獲，因15人都沒有取得入台簽證通通遭遣返，前年更差點害越南偷渡客悶死在船艙中。

判決書指出，去年3月有15名越南民眾為了來台灣打工，卻沒有取得入台簽證，因此籌了1萬1千元美金，在陳姓男子為首的人蛇集團安排下，先是從越南經陸路抵達中國大陸，再從福建搭乘小船出海，搭上人蛇集團安排好的法屬喀麥隆籍貨船「婕西號」。

貨船在台灣海峽航行3天，從3月27日出海後直到30日晚間6時許才接近台南七股外海，因為貨船非法進入台灣領海，遭到海巡登船盤查，當場查獲15名越南偷渡客，就差3.8海浬就能登陸台灣。

15名越南偷渡客坦承要來台灣打黑工，但沒有取得簽證，其中還有越南偷渡客被查出早就曾來台灣工作過，但因為在台灣犯過罪，有前科，為了再次來台灣非法打工賺錢，才會冒險利用船隻偷渡。

橋頭地院法官考量這15名越南偷渡客非法入境停留時間並不長就被查獲，雖然其中好幾人都已經不是第一次偷渡入境，但都分別各處2到5個月不等有期徒刑，除了2人要待執行完刑期後驅逐出境，其餘人都在5月27日遭強制遣返出境。

不過陳男為首人蛇集團早就非第一次犯案，前年就曾組織偷渡行動，偷渡16名越南偷渡客，當時還差點鬧出人命，陳男指揮人蛇集團將漁船改裝成貨船，收了200多萬元偷渡費後，前年12月11日在中國大陸沿海載越南偷渡客上船。

因為藏在密艙中時間過久，密艙甚至只有2個小孔通氣，越南偷渡客拍打艙壁大聲呼救，剛好遇上海巡在高雄港碼頭安全檢查，因聽到呼救才及時撬開船艙救出越南偷渡客，但其中一名越南籍阮姓偷渡客被救出時已經昏迷，被緊急送往旗津醫院再轉送高雄醫學大學搶救，令法官痛斥人蛇集團罔顧人命。