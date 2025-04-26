男毒駕毆女友逃逸 警開槍破窗逮4毒蟲

胡姓男子開車在永和路拒檢並衝撞前車企圖再逃，警方對空鳴槍、破窗將他拖出車外壓制逮捕。記者王長鼎／翻攝

新北市三重前晚發生胡姓男子在車內毆打顏姓女友，民眾報警後胡男駕車逃逸，警方追了十幾公里，開槍破窗查獲1男3女，4人全都精神恍惚，被打的顏女一度猝死送醫救回，警方在車上搜出依托咪酯煙彈等毒品，懷疑胡男毒駕，全案依公共危險、毒品罪送辦。

據了解，4人都有毒品前科，胡男（26歲）與李姓繼母（48歲）、顏女（36歲）、楊姓表姊（38歲），前晚吃完飯共乘1車，途中顏女身體不適，胡男開車去醫院途中，覺得車輛有狀況，先到三重區重陽路汽修廠但被拒絕。

胡男情緒失控抓狂，進入後座毆打顏姓女友出氣，民眾見狀立即報案，警方擔心是妨害自由，調閱監視器鎖定車牌追人，先在三重區三和路發現目標，但被拒檢脫逃。

警方後來發現胡男在永和區環河西路2段，擦撞整排路旁機車肇事逃逸，三重警分局立刻騎機車十幾公里趕往永和，警網也同步馳赴支援，在樂華夜市旁永和路二段追上，但胡男拒不下車，還衝撞前方車輛企圖繼續脫逸。

員警對空鳴槍破窗，把打赤膊的胡男拖下車逮捕，發現他精神恍惚，車上3名女子神智也不清，其中顏女突然喘不過氣，昏厥失去生命徵象，救護車趕抵現場急救才恢復心跳，連同李姓繼母都送醫。

警方在車內搜出3組安非他命吸食器、3支電子煙和4顆依托咪酯煙彈、開山刀與伸縮警棍，懷疑4人在開車途中吸毒。

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