大立光傳內線交易 經理也被約談！案情與認購先進光私募有關

上市光學大廠大立光驚傳內線交易遭搜索，調查局台北市調查處今天於股市收盤後，兵分多路搜索約談20人到案，目前約談層級最高為大立光經理，部分被告詢後依違反證交法移送台中地檢署複訊，其餘人尚在調查局詢問。據了解，大立光涉及的內線交易，與2021年私募先進光有關。

據指出，檢調除約談大立光經理外，也約談多名先進光人員，層級不排除向上發展，目前9人列被告，預計明天凌晨全數移送中檢。

大立光與光學鏡頭廠先進光官司纏訟近10年，2021年雙方上演大和解，大立光於同年3月公告，以每股29.92元、總額5.984億元，全數認購先進光的私募，成為單一法人第一大股東，並擁有先進光15.2%股權，由於雙方關係一夕數變，大立光入股先進光，背後的盤算是什麼？一度成為各方關心的焦點。

大立光與先進光因為營業秘密案纏訟多年，雙方後來達成和解，大立光撤銷告訴，先進光則透過公開資訊觀測站對大立光道歉，並表示將支付相關賠償及權利金，也確保未來不會再次侵犯大立光的著作權或盜用大立光的營業秘密。

此外，做為和解的一部分，先進光將以每股29.92元發行2萬張私募，由大立光全數認購，總金額5.984億元。當時大立光有內部人知悉重大訊息，提前利用人頭進場買股，待消息公告股價上漲，再出脫持股賺取價差，台北市調查處去年9月獲報，報請台中地檢署檢察官林思蘋指揮偵辦。