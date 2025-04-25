大立光遭搜索源自「冤家變親家」 先進光和解傳內線交易

上市光學大廠大立光今驚傳遭搜索，全案起因多年前大立光控訴先進光侵害著作權案，2公司後以大立光砸5.984億元認購先進光股權和解，產業界稱為「冤家變親家」，未料當年和解前卻傳出內部人透過內線交易股票，檢調今帶回大立光、先進光員工在內等9人，朝違反證券交易法複訊中。

台中地檢署指出，2024年9月經調查局台北市調查處報指揮，偵辦上市大立光公司員工等人涉嫌內線交易案件，指派特殊經濟犯罪防制專組檢察官林思蘋指揮偵辦，今搜索台中西屯區、南屯區、台北內湖區等15處所，通知9名犯罪嫌疑人、1名證人到案說明，朝證交法偵辦中。

大立光今下午也發布重訊，表示本公司以第三方身份配合檢調單位執行搜索調查，因本次調查與公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

檢方表示，本案是大立光公司2021年間在公開資訊觀測站發布重大訊息，疑有關係人於知悉重大消息明確後至消息公開前之禁止交易期間，違法股票交易，疑涉證券交易法之內線交易罪嫌。

據了解，全案與大立光10多年前控訴先進光違反著作權案，2公司官司一路打到二審智財法院，最後達成和解，但在大立光發布和解重訊前夕，卻有內部員工掌握內線，交易會被影響到的公司股票。

中檢今搜索帶回1名大立光員工、數名先進光員工等人，不排除為高階主管，詳細身分、公司職級目前仍待證實。

台中地檢署2013年偵辦大立光控告先進光侵害著作權案，當時大立光4名離職工程師跳槽至先進光，卻同時將前東家屬營業秘密的「點膠針頭結構」、「遮光片送料機構」攜帶至先進光，當研發參考、抄襲，還重製仿冒圖形拿去向申請專利，經大立光提告。

台中地院2021年1月，依擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪判4名工程師6月、先進光判罰金60萬元；上訴二審智慧財產及商業法院4人均獲緩刑，智財法院也認定，4名工程師利用重製方法，侵害大立光著作權，大立光請求確認先進光申請之專利權為大立光所有，為有理由。

智財法院審酌，依會計師鑑識結果，認為大立光所受損害至少相當於所投入的研發成本為5億1032萬1123元，依營業秘密法規定3倍懲罰性賠償，判處先進光應賠償大立光15億2247萬639元；事後大立光以以總額5.984億元，認購先進光15.2%股權和解。

大立光2021年3月5日發布重訊指出，與先進光電科技股份有限公司針對營業秘密侵害相關案件達成和解。