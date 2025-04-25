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大立光驚傳遭搜索！9人涉內線交易遭帶回複訊 公司說話了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

上市光學大廠大立光今驚傳遭搜索，台中地檢署指揮調查局兵分多路帶回9人，初步認定涉及違法內線交易案。聯合報系資料照
上市光學大廠大立光今驚傳遭搜索，台中地檢署指揮調查局兵分多路帶回9人，初步認定涉及違法內線交易案。聯合報系資料照

上市光學大廠大立光今驚傳遭搜索，台中地檢署指揮調查局兵分多路帶回9人，初步認定涉及違法內線交易案，目前全被帶回複訊中；大立光則發重訊表示，配合搜索，但調查和公司無涉，對財務不造成影響。

台中地檢署指出，2024年9月經調查局台北市調查處報指揮，偵辦上市大立光公司員工等人涉嫌內線交易案件，指派特殊經濟犯罪防制專組檢察官林思蘋指揮偵辦。

中檢說，今天指揮台北市調查處，持法院核發搜索票搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，通知9名犯罪嫌疑人、1名證人到案說明，相關涉案人員到案接受訊問中。

檢方表示，本案是大立光公司2021年間在公開資訊觀測站發布重大訊息，疑有關係人於知悉重大消息明確後至消息公開前之禁止交易期間，違法股票交易，疑涉證券交易法之內線交易罪嫌。

大立光今下午也發布重訊，表示本公司以第三方身份配合檢調單位執行搜索調查，因本次調查與公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

內線交易 大立光

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