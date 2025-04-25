綠營藏共諜…吳釗燮前助理洩機敏資料 何仁傑確定羈押禁見2個月

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，循線查出國安會秘書長吳釗燮在外交部長時的助理何仁傑，也淪為共諜，提供機敏外交資料給中共。聯合報系資料照

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，循線查出國安會秘書長吳釗燮在外交部長時的助理何仁傑，也被綠營黨工吸收成為共諜，提供機敏外交資料給中共，本月10日搜索約談何仁傑到案，檢方訊後依違反國安法且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。何不服提抗告，台灣高等法院今駁回抗告確定。

高院指出，合議庭審理後，認為第一審法院以何仁傑涉犯國家安全法第7條第2、3項、個人資料保護法第41條、第44條等罪嫌重大，有事實足認有串證及滅證之虞，考量案件進行程度、司法權有效行使、社會秩序與公共利益，並依比例原則權衡被告人身自由受限制程度後，認為有羈押禁止接見通信的必要，法院裁定並無不當或違誤，何抗告無理由。

全案共4名被告在押，檢察官日前對民進黨前黨員黃取榮、民進黨員邱世元聲請延押，法院已裁准黃、邱再羈押2月，而吳尚雨也被法院裁定再延押2個月。

台北地檢署調查，民進黨前黨員、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮，因曾經在大陸經商遭中共情治人員吸收，返台發展組織以情報換取金錢。

黃取榮涉找上友人民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清德副總統機要吳尚雨，待賴擔任總統後，吳任職總統辦公室聘用諮議，涉嫌將府內出訪友邦等機敏資料經邱世元轉給黃取榮，再轉交中共情治人員。

檢調查出，黃取榮還涉嫌透過邱世元自何仁傑處拿取機密交給中共情治人員，黃依文書機密等級給付邱、吳、何3人不同的金錢報酬。