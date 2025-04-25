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中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

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男子訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市楊姓男子今至中和區訪弟敲門無人回應，持備用鑰匙開門驚見弟弟陳屍沙發上且已出現屍斑，警方在屋內查獲安非他命及注射針筒，不排除楊男疑似施用毒品過量致死，確實死亡原因有待報請檢察官相驗進一步確認。

新北市警方今天凌晨3時許接獲報案指稱，到中和區中正路周姓男子公寓找弟弟，因按門鈴無人回應，持備用鑰匙開門入內，驚見弟弟陳屍屋內已意外死亡。

員警到場發現死者為53歲楊姓男子，倒臥於客廳沙發上，身上已出現明顯屍斑，已死亡多時。

警方封鎖現場採證，在屋內發現有使用過針頭及安非他命，由於現場無打鬥痕跡亦無門窗遭破壞，且未發現留有遺書，初步不排除楊男疑似施用毒品過量致死，確實死亡原因有待今天報請檢察官相驗進一步確認，但屋主周姓男子下落不明，是否有所關連，警方也將進一步查釐清。

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新北市楊姓男子今晨拜訪弟敲門無回應，持備用鑰匙開門驚見弟弟陳屍沙發上且已出現屍斑，警方在屋內查獲安非他命及注射針筒，死因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子今晨拜訪弟敲門無回應，持備用鑰匙開門驚見弟弟陳屍沙發上且已出現屍斑，警方在屋內查獲安非他命及注射針筒，死因待查。記者王長鼎／翻攝

新北市楊姓男子今晨拜訪弟敲門無回應，持備用鑰匙開門驚見弟弟陳屍沙發上且已出現屍斑，警方在屋內查獲安非他命及注射針筒，死因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子今晨拜訪弟敲門無回應，持備用鑰匙開門驚見弟弟陳屍沙發上且已出現屍斑，警方在屋內查獲安非他命及注射針筒，死因待查。記者王長鼎／翻攝

死亡 鑰匙

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