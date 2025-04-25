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橋頭地檢女檢楊翊妘獲國際檢協會頒特別貢獻獎 展現卓越奉獻精神

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今天發布消息指出，橋頭地檢署女檢察官楊翊妘榮獲「國際檢察官協會」頒發特別貢獻獎；國際執委會還特別指出，楊翊妘堅持履行專業職責，為全世界展現檢察官卓越奉獻的精神。

楊翊妘與馬來西亞、泰國共同合作，4年內破獲我國國民所涉數個跨國販毒集團，查獲各類毒品共3.8公噸、犯罪工具即運毒船舶4艘，市價超過新台幣20億元，起訴42名被告，經法院判決刑期累計168年。

此外，楊翊妘致力於打擊環保犯罪，破獲非法棄置廢棄物4600公噸之犯罪集團，起訴62名被告並扣得作案車輛31輛，經法院審判61名被告獲判有罪。

國際檢察官協會2025年4月24日來函中華民國檢察官協會，稱本會推薦參加該會選拔年度檢察官特別貢獻獎項的楊翊妘，經執委會決議頒予年度特別貢獻獎。

2024年度特別貢獻獎共頒發2項獎項、有4位獲獎人，特別貢獻獎獲獎者3名，僅1名由個別檢察官獲得，得獎者是台中地檢署檢察官張時嘉，另外2個獎項由加拿大英屬哥倫比亞皇家檢察官協會及巴西被害人保護組織獲得。今年楊翊妘獲此殊榮，實屬不易。

國際檢察官協會每年經全球183個會員國家與組織推薦年度優良檢察官候選人，並由執委會開會討論選拔得獎人，中華民國檢察官協會2025年1月23日推薦楊翊妘參與遴選，同時也選出台北地檢署檢察官陳玟瑾為績優檢察官。

圖為楊翊妘檢察官（右）。圖/最高檢察署提供
圖為楊翊妘檢察官（右）。圖/最高檢察署提供

檢察官 馬來西亞

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