烏來山區製毒工廠起出2億市價K他命 製毒師4犯嫌起訴求重量刑

曾競選烏來區民代表的陳冠憲勾結屏東製毒師鄭清祐，去年躲藏新北市烏來山區鐵皮屋製作愷他命，毒品市值近兩億元。台北地檢署今偵結，依製造第三級毒品及違反組織犯罪條例等罪嫌起訴鄭等4人，由於4人羈押中一併移審法院，共犯李宗哲、蘇寓豪通緝中。

檢方追查，來自屏東的鄭清祐曾因製造毒品判刑假釋中，涉發起製毒犯罪組織，招募徒弟蘇揚勝、陳冠憲、電視台前攝影助理高治民、李宗哲、「胖子」等5人加入，「胖子」涉提供新台幣千萬元以上的愷他命原料和工具，其餘人參與製毒，計畫趕在年關製造毒品，還有金主下定預計出售至東南亞地區國家。

起訴指出，鄭清祐涉偕同製毒成員蘇揚勝、李宗哲、蘇寓豪等人去年12月中旬進駐烏來製毒工廠，開始製造愷他命，鄭負責提供製毒技術與管理生產，蘇等3人從旁協助，將粉狀愷他命半成品「奶」、「K奶」等化學原料，按比例浸泡數小時，輔以攪拌機攪拌反應合成為液態愷他命，過濾後打入鹽酸氣體，鄭清祐涉以木棍攪拌調整酸鹼值，其等人再過濾篩出固態愷他命，

加入丙酮反覆沖洗濾出雜質，最後加入酒精以瓦斯爐熬煮數小時，取出固態愷他命後，以除濕機乾燥，取得結晶狀愷他命成品。

專案小組在跨年夜拂曉出擊，有近百名司法警察參與攻堅，當時蘇揚勝還跳崖落跑，過程宛如電影「門徒」從山上逃到山下跑給調查官追，公車與計程車司機見狀還錄影上傳IG，最後烏來派出所從影片掌握犯嫌位置，專案小組一舉逮捕蘇到案。今全案偵結，依製造第三級毒品罪、組織犯罪防制條例起訴4人。

檢方痛批，鄭清祐4人本身都有施用愷他命，均知悉毒品對人體危害甚鉅，鄭清祐僅花費幾日即製成大量毒品，扣案第三級毒品愷他命純質淨重約56公斤007.7公克、去甲基愷他命純質淨重6公斤941.5公克，毒品市值近兩億元，毒品精純程度顯非一般平常技術，毒品倘流入市面，足以危害社會治安、國民健康，犯罪情節重大。

鄭清祐統籌調度屬運毒集團位居最重要地位，蘇揚勝聽命被告鄭清祐行事，高治民負責找尋製毒場地、提供物資，陳冠豪負責提供製毒場地及搬運原料，高對就幕後主使者以及參與情節，反覆不一、語多保留，犯後態度難謂甚佳，建請從重量刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885