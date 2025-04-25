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影／打女友出氣駕車衝撞拒捕！警開槍逮1車4毒蟲...1女突昏死送醫救回

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨晚發生男子在車內打女人並迅速駛離，警方追了十幾公里到永和區，開槍破窗查獲1男3女，結果4人全都精神恍惚，先前被打的女子還一度猝死送醫救回，車上找到2種毒品和開山刀，疑似毒駕公共危險。

據了解，這1車4人都有毒品前科，26歲胡姓男子和48歲李姓繼母、36歲顏姓女友、38歲楊姓表姊，昨晚8時許吃完飯共乘1車。顏女感覺身體不適，胡男開車去醫院途中，覺得車輛不對勁，先到三重區重陽路四段某汽修廠，卻因故被拒絕修車。

胡男情緒失控遷怒，進入後座毆打顏姓女友出氣。民眾看見打女人又把車開走，立即報案，警方擔心是擄人妨害自由案件，立刻調閱監視器鎖定牌號以車追人，一度在三重區三和路發現目標車輛，但被拒檢脫逃。

稍後發現胡男開車在永和區環河西路2段，擦撞整排路旁機車肇事逃逸，三重警分局厚德派出所員警立刻騎機車十幾公里趕往永和，其餘警網同步馳赴支援，8時43分在樂華夜市旁永和路二段追上，但胡男拒不下車，還衝撞前方車輛企圖繼續脫逃。

員警見狀對空鳴槍並破窗，把身上刺青打赤膊開車的胡男拖下車壓制逮捕，發現他精神恍惚，而車上3名女子神智也都不太清醒，其中顏女突然喘不過氣，昏厥失去生命徵象，救護車趕抵現場急救才恢復心跳，連同恍神的李姓繼母都被送醫。

警方稍後在車內搜出3組安非他命吸食器、3支電子煙和4顆依托咪酯煙彈、開山刀與伸縮金屬警棍各1把，懷疑這4人在開車途中吸毒，胡男疑有毒駕情形，全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌偵辦。

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胡姓男子（中）和李姓繼母（左）、楊姓表姊（右）涉嫌毒品案和疑似毒駕被帶到三重警分局，他的顏姓女友於逮捕過程中一度猝死被救回，目前還在醫院觀察。記者林昭彰／翻攝
胡姓男子（中）和李姓繼母（左）、楊姓表姊（右）涉嫌毒品案和疑似毒駕被帶到三重警分局，他的顏姓女友於逮捕過程中一度猝死被救回，目前還在醫院觀察。記者林昭彰／翻攝
胡姓男子開車在永和路拒檢並衝撞前車企圖再逃，警方對空鳴槍、破窗將他拖出車外壓制逮捕。記者王長鼎／翻攝
胡姓男子開車在永和路拒檢並衝撞前車企圖再逃，警方對空鳴槍、破窗將他拖出車外壓制逮捕。記者王長鼎／翻攝
胡姓男子的車內被搜出3組安非他命吸食器、3支電子煙和4顆依托咪酯煙彈、開山刀與伸縮金屬警棍各1把。記者林昭彰／翻攝
胡姓男子的車內被搜出3組安非他命吸食器、3支電子煙和4顆依托咪酯煙彈、開山刀與伸縮金屬警棍各1把。記者林昭彰／翻攝

三重 毒品 永和

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