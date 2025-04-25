影／中和男深夜遭砍數刀倒血泊 以車追人警跨區逮3人

新北市中和區謝姓男子昨晚11時許遭多人圍毆並砍數刀倒血泊中，警方以車追人，今天凌晨在新莊區跨區逮2男1女共3人到案，尚有2名共犯在逃，警方全力追緝外，因謝男經手術搶救回一命，確實案發原因有待進一步調查釐清。

新北市警方昨晚11時獲報，中和區秀朗路3段有人受傷倒臥路邊，員警與救護車迅速趕抵，發現傷者謝姓男子（42歲）頭部、雙手和左小腿有遭利器切割傷，血流不止，對疼痛有反應，送往新店慈濟醫院，經手術搶救後撿回一命。

警方調閱案發地點監視器，發現涉案凶嫌行凶後共乘1輛汽車逃離現場，以車追人，今天凌晨3時許在新莊區天祥路進行攔截圍捕，逮捕駕駛陳姓男子（48歲）及同車徐姓男子（40歲）、張姓女子（36歲）3人，漏夜將3人帶返警局詢問。