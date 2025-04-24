影／今夜不安寧 警匪追逐開槍前 永和警才查獲BMW掛假車牌

新北市今夜不安寧，三重警匪追逐至永和樂華夜市旁才開槍逮人，永和警方早一步在同一地點附近查獲劉姓男子所駕駛BMW汽車涉懸掛假車牌，車內並查獲吸毒用吸管。警詢後明將依法移送新北檢方偵辦。

新北市永和交通分隊員警吳洪岳及蔡介文2員，今晚7時30分在永和區永和路1段鄉現劉姓男子 （26歲）所駕駛的白色BMW汽車疑似懸掛偽造車牌，當街攔下該車進行盤查。

經查該車確認車上懸掛的２面車牌均為偽造車牌，當場逮捕劉男並在該車排檔桿前方搜出含有Ｋ他命殘渣吸管1支。

據了解，該車為劉男所有，原車牌因違反交通法規而遭公路監理機關執行吊扣中，透過友人伍姓男子於網路上購買假車牌懸掛使用，但他不否認持有及施用毒品。警詢後明將依行使偽造特種文書、毒品及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦。