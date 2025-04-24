三重警跨區永和開槍逮捕4嫌疑似妨害自由案 1女一度驟死

新北市三重警方今晚跨區在永和開槍追捕嫌犯，初步了解是偵查疑似妨害自由案件，因嫌犯拒絕攔查並意圖衝撞，員警對空鳴槍1發，逮捕車上1男3女，其中1女疑因過度緊張喘不過氣昏死，送醫急救已恢復生命徵象。

據了解，三重警分局厚德派出所約於晚間8時10分接獲報案，有民眾在三重區重陽、三和路口目擊1名男子進入汽車後座毆打女子，隨後駕車逃離現場。警方研判可能有妨害自由嫌疑，開始以車追人，後來發現目標車輛出現在永和區。

員警立刻前往追捕，嫌犯車輛先於晚間8時35分，在永和區環河西路二段3巷13號前擦撞一整排機車肇事逃逸，警方繼續追至樂華觀光夜市附近的永和路二段，但該車拒絕停車並意圖衝撞，8時43分員警對空鳴槍、強制將車上1男3女拖下車。

逮捕過程中，其中1名女子疑因過度緊張喘不過氣，當場昏迷失去生命徵象，救護車獲報趕抵實施急救，女子恢復呼吸心跳，緊急送往永和耕莘醫院。稍後員警於嫌犯車內搜出毒品，不排除該名女子一度驟死與吸毒有關，詳細案情尚在釐清當中。