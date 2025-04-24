聽新聞
0:00 / 0:00

三重警跨區永和開槍逮捕4嫌疑似妨害自由案 1女一度驟死

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎／新北即時報導

新北市三重警方今晚跨區在永和開槍追捕嫌犯，初步了解是偵查疑似妨害自由案件，因嫌犯拒絕攔查並意圖衝撞，員警對空鳴槍1發，逮捕車上1男3女，其中1女疑因過度緊張喘不過氣昏死，送醫急救已恢復生命徵象。

據了解，三重警分局厚德派出所約於晚間8時10分接獲報案，有民眾在三重區重陽、三和路口目擊1名男子進入汽車後座毆打女子，隨後駕車逃離現場。警方研判可能有妨害自由嫌疑，開始以車追人，後來發現目標車輛出現在永和區。

員警立刻前往追捕，嫌犯車輛先於晚間8時35分，在永和區環河西路二段3巷13號前擦撞一整排機車肇事逃逸，警方繼續追至樂華觀光夜市附近的永和路二段，但該車拒絕停車並意圖衝撞，8時43分員警對空鳴槍、強制將車上1男3女拖下車。

逮捕過程中，其中1名女子疑因過度緊張喘不過氣，當場昏迷失去生命徵象，救護車獲報趕抵實施急救，女子恢復呼吸心跳，緊急送往永和耕莘醫院。稍後員警於嫌犯車內搜出毒品，不排除該名女子一度驟死與吸毒有關，詳細案情尚在釐清當中。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

嫌犯駕車自三重逃逸到永和，在永和區環河西路二段3巷13號前擦撞一整排機車肇事逃逸。記者王長鼎／翻攝
嫌犯駕車自三重逃逸到永和，在永和區環河西路二段3巷13號前擦撞一整排機車肇事逃逸。記者王長鼎／翻攝
三重警方跨區至永和追捕疑涉妨害自由車輛，對空鳴槍1發，逮捕車上1男3女。記者王長鼎／翻攝
三重警方跨區至永和追捕疑涉妨害自由車輛，對空鳴槍1發，逮捕車上1男3女。記者王長鼎／翻攝

三重 永和

延伸閱讀

開槍逮4人！三重警跨區追車至永和樂華夜市 1女送醫急救中

開槍畫面曝！北市街頭擄人 所長「強悍開3槍」救人：我是認真的

生死一瞬間⋯離黑熊僅10公尺 他開槍卻犯部落禁忌

頭份家暴男遭擊斃…開槍警稱非刻意瞄左胸 涉過失致死交保

相關新聞

開槍逮4人！三重警跨區追車至永和樂華夜市 1女送醫急救中

新北市永和區今晚驚傳槍響，警方從三重區一路追至永和區，犯嫌汽車先擦撞1輛機車，再逃竄至樂華觀光夜市，該車意圖衝撞，員警開...

台南13歲國中生猝死...家屬質疑遭霸凌餵毒 解剖報告出爐

台南市一名13歲國中生2月間在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，案經檢警會同法醫解剖相驗結...

影／今夜不安寧 警匪追逐開槍前 永和警才查獲BMW掛假車牌

新北市今夜不安寧，三重警匪追逐至永和樂華夜市旁才開槍逮人，永和警方早一步在同一地點附近查獲劉姓男子所駕駛BMW汽車涉懸掛...

三重警跨區永和開槍逮捕4嫌疑似妨害自由案 1女一度驟死

新北市三重警方今晚跨區在永和開槍追捕嫌犯，初步了解是偵查疑似妨害自由案件，因嫌犯拒絕攔查並意圖衝撞，員警對空鳴槍1發，逮...

連開4槍！男拒檢開車逃8公里還衝撞警車 新北警逮通緝犯

新北市保大警員昨晚巡邏行經板橋時攔查形跡可疑車輛，不料該車竟加速逃逸還倒車衝撞警車。警方朝車輛開了4槍，並將38歲駕駛徐...

羅時豐兒子與友捲圍毆案 士院傷害罪判刑6月

藝人羅時豐兒子前年與友人涉嫌圍毆胡姓男子並搶走手機，檢方偵結依加重強盜罪嫌起訴，士林地方法院今審結依傷害罪判羅男徒刑6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。